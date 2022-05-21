انت الان تتابع خبر اتفرج – نسرين طافش الدلع كله في ظهور غير متوقع والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش صور جديدة علي حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام لتبادل الفيديوهات، حيث ظهرت مرتدية فستان من اللون الأبيض الضيق من كواليس ملسل جوفة عزيزة، معلقة : عندما ترقص لا يكون هدفك الوصول إلى مكان ما في ساحة الرقص ، لكنك تحرص على الاستمتاع بكل خطوة وهكذا هي الحياة.

وحصلت نسرين طافش علي الكثير من التعليقات على هذه الصور مثل: جمالك يا عضم الرقبة- قمررررر.يذكر أن نسرين طافش شاركت في مسلسل “جوقة عزيزة” مع كلا من سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصللي ويزن خليل وروبين عيسى ورنا العظم وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود ويحيى بيازي، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.