أفضل مشروب لتوسيع الشعب الهوائية مجرب.. “قوي مناعتك”

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عمر شويل - جدة أفضل مشروب لتوسيع الشعب الهوائية مجرب يبحث عنه المصابين بالتهاب الشعب الهوائية حيث أن الإصابة بضيق التنفس في الشعب الهوائية امرًا صعبًا. فهناك الكثير من المشروبات التي تساعد على توسيع الشعب الهوائية منها مشروب النعناع والزنجبيل وكذلك مشروب الكركم. وخلال هذا الموضوع ننشر أفضل مشروب لتوسيع الشعب الهوائية مجرب على يد الأمهات وربات المنازل اللاتي تسعدنَ أفراد الأسرة على توسيع الشعب الهوائية وذلك بأقل الأسعار وبمواد طبيعية متوفرة في المطبخ العربي وبدون أي مواد كيميائية.

أفضل مشروب لتوسيع الشعب الهوائية مجرب

يوجد الكثير من مرضى ضيق التنفس بسبب الالتهاب الشعب الهوائية فهو أمر مزعج على المريض وعلى أسرته ولكن هناك أفضل مشروب لتوسيع الشعب الهوائية مجرب التي تساعده على التنفس بالطريقة الطبيعية. ونرصد لكم أفضل مشروب لتوسيع الشعب الهوائية فيما يلي.

مشروب النعناع لتوسيع الشعب الهوائية ومكوناته

يعد مشروب النعناع لتوسيع الشعب الهوائية من المشروبات التي لها فوائد كثيرة كما أن طعمه ورائحته مميزين. ويمكن تحليته لمن لا يحب شربه سادة وكذلك من الممكن وضع بعض الفواكه معه للمساعدة بشكل أسرع على توسيع الشعب الهوائية. وإليكم الطريقة والمكونات:

كوب مياه كبير

ملعقة من النعناع الطازج الكبيرة

نصف كوب من شرائح الكيوي

نصف كوب من شرائح البرتقال

نضع كل الفواكهة السابقة مع النعناع في المياة لمدة يوم كامل

يتم تصفية المكونات ويتناولها المريض المياة الخاصة به

مشروب الزنجبيل لتوسيع الشعب الهوائية وطريقته

يعد مشروب الزنجبيل لتوسيع الشعب الهوائية من المشروبات التي تحتوي على مواد مضادة للأكسدة حيث تقوم بقتل البكتريا الضارة في الشعب الهوائية. وإليكم فيما يلي الطريقة:

زنجبيل مطحون طازج على حسب الرغبة ملعقة عسل نحل كبيرة ملعقة قرنفل مطحول كوب عصيب ليمون نضع القرنفل والزنجبيل والعسل في كوب اليمون

مشروب الكركم لتوسيع الشعب الهوائية

وينضم الكركم إلى أفضل مشروب لتوسيع الشعب الهوائية التي جربها بعض مرضى الالتهاب الشعب الهوائية. ونرصد لكم الطريقة: