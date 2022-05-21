بأقل التكاليف حضري البطاطس البانيه بالجبنة بمكونات سهلة واقتصادية

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البطاطس البانيه بالجبنة ، من ألذ الوجبات الاقتصادية التي يتم تحضيرها داخل المنزل بمذاق رائع ولذيذ جداً، تعتبر من الوجبات المفضلة لدي الكثير من الكبار والعديد من الأطفال يمكن تقديمها مع أطباق مختلف بجانب الكاتشب أو أي نوع من السلطات المختلفة، يمكن تقديمها كوجبة عشاء أو غداء أو يمكن تقديمها على وجبة الإفطار فهي مناسبة لجميع الأوقات، يتم تحضيرها بنكهة رائعة وجميلة ومن خلال مكونات بسيطة جداً ومتوفرة بالمنزل فهي من الوجبات الغير مكلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البطاطس البانيه بالجبنة بطريقة سهلة وسريعة بالمنزل.
مكونات عمل البطاطس البانيه بالجبنة
تتكون البطاطس البانيه من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- 5 حبات من البطاطس.
- كوب من البقدونس المفروم.
- كوب من الجبنة الرومي مبشورة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف كوب من النشا.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة صغيرة ملح.
للتغليف
- 2 كوب من البقسماط.
- نصف كوب من الحليب.
- بيضة.
- رشة من الملح والفلفل الأسود.
- زيت للقلي.
طريقة التحضير
يتم تحضير البطاطس البانيه بالجبنة باتباع الخطوات الآتية:ـ
- يتم تقشير البطاطس ثم تقطيعها إلي مكعبات ثم تغسل جيداً بالماء، ثم توضع في وعاء ثم تغمر بالماء ورشة من الملح.
- ثم توضع على نار متوسطة حتي تنضج تماماً، ترفع من النار ثم تصفى من الماء جيداً، ثم تهرس باستخدام شوكة طعام حتي تصبح ناعمة .
- توضع في وعاء عميق ثم نضيف إليها الجبن الرومي والنشا والبقدونس ثم نقلب المكونات جيداً حتي تختلط مع بعضها البعض.
- ثم نقوم بإضافة البهارات الملح والفلف الأسود والبابريكا، ثم نقلب المكونات مرة أخرى حتي يصبح لدينا خليط متجانس تماماً.
طريقة التشكيل
- نجهز كيسين من أكياس الثلاجة، ثم نقوم بفرد خليط البطاطس بين كيسين الثلاجة حتي يصبح بسمك متوسط.
- ثم نقوم بتقطيع خليط البطاطس إلي دوائر متوسطة الحجم باستخدام أي قطاعة دائرية.
- ثم نقوم بخفق البيض والحليب في طبق مع إضافة الملح والفلفل الأسود، ثم نجهز الدقيق والبقسماط كلاً في طبق منفصل.
- نضع دوائر البطاطس في الدقيق أولاً واحدة تلو الأخرى حتي تتغطى به، ثم توضع في خليط البيض والحليب ثم توضع في البقسماط حتي تتغطى به تماماً.
- ثم نقوم بوضع مقلاة على النار ثم نضع بها كمية وفيرة من الزيت ونترك الزيت حتي يسخن، ثم نقوم بقلي البطاطس البانيه في الزيت حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- يراعى تقليب البطاطس على الجانبين من حين لآخر، ثم نخرجها على ورق مطبخ حتي تتخلص من الزيت الزائد ثم تقدم بألف هنا وشفا.
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