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قناع الخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود بديل طبيعي للبوتوكس لوجه جذاب، قد ينتج عن الصيام وقلة الطعام فقدان في وزن الجسم والوجه أيضاً لأنه أكثر ما يتأثر بالتغيرات في النظام الصحي فيبدو الوجه نحيف بشكل ملحوظ، ولهذا يجب الاهتمام بالصحة العامة وبالبشرة لتسمين الوجه والخدود، ومن أبرز خلطات إبراز الخدود وتسمينها هي خلطة الخميرة والزبادي التي تعتبر بمثابة بديل طبيعي لحقن البوتوكس هذا بالإضافة إلى أن الزبادي يستخدم كثيراً في تفتيح البشرة والتخلص من البقع والتصبغات الموجودة بها.
قناع الخميرة والزبادي لنفخ الخدود والوجه لبشرة ممتلئة وأكثر جاذبية
يمكن استخدام الخميرة والزبادي والعسل في خلطات كثيرة لنفخ الخدود، مثل:
المكونات
- ملعقة خميرة كبيرة.
- ملعقة عسل كبيرة.
- عصير حبة ليمون واحدة.
- مقدار ملعقة كبيرة من الزبادي.
طريقة التحضير
- نخلط كل المكونات معاً ونضيف عصير الليمون ثم نعجن حتى تتكون عجينة متجانسة.
- نضع كمية مناسبة من هذه العجينة على الوجه وخاصةً منطقة الخدين لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك نفرك الوجه ومناطق وضع الخليط، ونزيل الماسك من على الوجه باستخدام الماء الدافئ.
قناع الخميرة وماء الورد لتسمين الوجه
لهذا الماسك دور كبير في تسمين الوجه ونفخ الخدود بفضل مكون الخميرة الذي يوجد به، ويتم تحضير الماسك كما يلي:
المكونات
- ملعقتان كبيرتان خميرة.
- عدد ٣ ملاعق زبادي كبيرة.
- مقدار ملعقة ماء ورد كبيرة.
طريقة التحضير
- يجب أولاً خلط جميع المكونات معاً في وعاء بلاستيكي ونضع الخليط جانباً لعدة دقائق حتى يتجانس مع بعضه بشكل تام.
- بعد ذلك نغسل الوجه جيداً بماء وغسول مناسب ونتركه في الهواء حتى يجف.
- نبدأ بوضع الخليط على الخدين والوجه كاملاً وفرد طبقة رقيقة منه لمدة ربع ساعة فقط.
- بعد مرور الوقت نغسل الماسك من على الوجه بماء عادي ثم ماء مثلج وهذه الخطوة حتى نتأكد من أن المسام قد غُلقت.
- ينصح بتكرار وضع هذا الماسك مرتين في الأسبوع.
ماسك الخميرة والنشا
هذه الوصفة من أشهر وصفات تسمين الوجه ونفخ الخدود التي طال استخدامها كثيراً وأعطت نتائج جيدة كما تساعد علي محاربة التجاعيد، ويمكن تحضيرها كالتالي:
المكونات
- مقدار ملعقة خميرة صغيرة.
- عبوة واحدة زبادي.
- ملعقة نشا صغيرة.
- ملعقة بيكينج بودر صغيرة.
طريقة التحضير
- في أول خطوة يجب خلط كل المكونات معاً في وعاء حجمه مناسب.
- بعد ذلك نستمر في تقليب الخليط حتى يتماسك ويتجانس أيضاً.
- نقوم بوضع الخليط على منطقة الخدود لمدة تلت ساعة.
- بعد ذلك نغسل الوجه وخاصة منطقة الخدود جيدًا بماء فاتر.
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