مكون عبقري ضعيه علي الكيك هيخليها هشة وخفيفة وعالية وإنسي أنها تهبط منك وداعا لفشل الكيك

تعرف الكيك بأنها الحلويات الشهية والذكية التي يحبها الكثير من الأطفال والكبار إلى جانب أنها سهلة التحضير ويمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل وتتكون من مكونات متوفرة في كل منزل ومغذية جدا حيث يتم عملها من الحليب والبيض هم يعدو عنصرين مهمين للكالسيوم لذلك تسعى ربات المنازل إلى عملها دائما بأفضل الطرق لذلك قامت الكثير منهن بالبحث عن أفضل طرق لعمل الكيك ليجدوا بأن هناك ملعقة عند وضعها على الكيك تصبح هشة وطرية وعالية وهذه الملعقة هي ملعقة الخل حيث يعد الخل من المكونات الطبيعة التي تساعد على ان تصبح الكيكة هشه وسوف نوضح كيف يتم ذلك من خلال هذا المقال.

ملعقة سحرية علي الكيك

عندما نقوم بعمل الكيكة يجب على ربات المنازل وضع عليها ملعقة من الخل أثناء قيامنا بعمل الخليط وذلك لأن الخل يساعد في علو الكيكة وجعلها هشة وطرية أثناء طهوها.

يتم وضع الخل عن طريق إحضار ملعقة الخل ووضعها على خليط البيض أثناء وضعه على الكيكة وسوف نتمتع بكيكة هشة وطرية.

ملعقة البيكنج بودر على الكيكة، يساعد البيكنج بودر على عمل كيكة هشة وطرية وعالية وعندما نقوم بعملها يجب أخذ ملعقة من البيكنج بودر ونضعها على الكيكة وسوف نلاحظ نتائج هائلة فلا يمكن عمل الكيكة بدونه.

طريقة عمل الكيكة

عندما نقوم بعمل الكيكة نجد أنها تتكون من مكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح طريقة عملها من خلال النقاط التالية..

المكونات:

دقيق.

بيض.

زيت.

بيكنج بودر.

فانيليا.

خل.

لبن.

طريقة التحضير:

نحضر الزيت ونقوم بخفقه مع السكر جيدا ثم نضع البيض مع الفانيليا مع استمرار الخفق.

نضع بعد ذلك الحليب والخل مع التقليب المستمر.

نضع بعد ذلك الدقيق مع البيكنج بودر وننخلهم جيدا ونضعه على المكونات.

نقلب المكونات جيدا ونضع الكيكة في صينية مدهونة بالسمن ونضعها في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

عند تمام السواء نخرجها ونتركها تبرد تماما ثم نقوم بتقطيعها وتقديمها.

اسرار نجاح الكيك

يكمن جعل الكيك هشة واسفنجية وعالية باستخدام أضافة مكون عبقري هام جدا الكيك وهذا المكون هو ملعقة من البكينج بودر أو ملعقة من زيت الخميرة حيث إضافة الملعقة السحرية يعمل على جعل الكيك هش وعالي جدا بدون أي تكاليف أو مجهود استخدمي هذه الطريقة لكي تحصلي على كيك ناضج وقولي وداعاً لفشل الكيك في المنزل بعد اليوم كما يجب أن تقومي بأختبار الخميرة جيدا حتي تحصلي على كيك ناجح وطري