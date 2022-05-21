طريقة إعداد أطعم طبق مسقعة البطاطس المنزلية الشهية

طريقة إعداد أطعم طبق مسقعة البطاطس، يبحث الكثير عن بعض الوجبات المختلفة التي يمكن تناولها، والتي عن طريقها يمكن إدماج اللحمة في مكوناتها لكي يحصل الفرد على الفوائد الخاصة بها، لذا اليوم قررنا أن نذكر لكم طريقة عمل مسقعة البطاطس، واستخدام اللحمة المفرومة في هذه الوصفة، وسوف نشير في الفقرات الآتية إلى الطريقة بالتفصيل الدقيق.

طريقة إعداد خلطة السبع بهارات الشرقية البيتي

مقادير عمل مسقعة البطاطس

إحضار ثلاث حبات من البطاطس.

إحضار نصف كوب من اللحم المفروم.

إحضار بصلة واحدة مفرومة.

إحضار ملعقة واحدة من البهارات.

إحضار ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

احضار ثمرة واحدة من الطماطم.

إحضار ملعقة واحدة من الزعتر المجفف.

إحضار ثلاث ملاعق من صلصة الطماطم.

إحضار نصف كوب من الماء.

إحضار ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

إحضار نصف ملعقة من الملح.

إحضار نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

إحضار ربع كوب من اللبن.

إحضار نصف كوب من الزبادي.

إحضار ملعقة واحدة من البقدونس.

طريقة تحضير مسقعة البطاطس

سوف نوضح لكم طريقة إعداد مسقعة البطاطس بالخطوات الترتيبية على هذا النحو:-