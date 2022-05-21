طريقة إعداد أطعم طبق مسقعة البطاطس المنزلية الشهية

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طريقة إعداد أطعم طبق مسقعة البطاطس، يبحث الكثير عن بعض الوجبات المختلفة التي يمكن تناولها، والتي عن طريقها يمكن إدماج اللحمة في مكوناتها لكي يحصل الفرد على الفوائد الخاصة بها، لذا اليوم قررنا أن نذكر لكم طريقة عمل مسقعة البطاطس، واستخدام اللحمة المفرومة في هذه الوصفة، وسوف نشير في الفقرات الآتية إلى الطريقة بالتفصيل الدقيق.
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مقادير عمل مسقعة البطاطس
- إحضار ثلاث حبات من البطاطس.
- إحضار نصف كوب من اللحم المفروم.
- إحضار بصلة واحدة مفرومة.
- إحضار ملعقة واحدة من البهارات.
- إحضار ثلاث فصوص من الثوم المهروس.
- احضار ثمرة واحدة من الطماطم.
- إحضار ملعقة واحدة من الزعتر المجفف.
- إحضار ثلاث ملاعق من صلصة الطماطم.
- إحضار نصف كوب من الماء.
- إحضار ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.
- إحضار نصف ملعقة من الملح.
- إحضار نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- إحضار ربع كوب من اللبن.
- إحضار نصف كوب من الزبادي.
- إحضار ملعقة واحدة من البقدونس.
طريقة تحضير مسقعة البطاطس
سوف نوضح لكم طريقة إعداد مسقعة البطاطس بالخطوات الترتيبية على هذا النحو:-
- عليك إحضار طاسة ونضع فيها زيت الزيتون، وقم بإضافة البصل والثوم حتى يذبل، ويصبح لونه فاتح، بعد ذلك يتم وضع البهارات والتوابل، وأخيرا نضيف اللحمة المفرومة.
- ننزل بالطماطم والكزبرة الناشفة إلى المكونات السابقة، ونداوم على التقليب وبعد وقت قصير نضيف الزعتر، والماء، ونترك المكونات تغلي.
- نحضر صينية متوسطة ونبدأ برص البطاطس، وبعد ذلك نضع اللحمة المفرومة، وأخيرا نضع البطاطس، ولا ننسى أن نضع خلطة الطماطم إلى البطاطس.
- نحضر اللبن والزبادي، ونقلبهم جيدا ونسقي به وجه الصينية.
- يتم إدخال الصينية إلى الفرن لمدة نصف ساعة على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
عندما تستوي المسقعة يتم إخراجها من الفرن وتقدم على مائدة الطعام، ويقدم معها طبق من السلطة والعيش البلدي الساخن، وبالهنا والشفا.
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