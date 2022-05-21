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طريقة إعداد خلطة السبع بهارات الشرقية البيتي، العديد من ربات المنزل يسعون لاستخدام السبع بهارات، وذلك من أجل أن يضع الطعم المميز على الغذاء، وبالأخص اللحوم سواء كانت فراخ أو بط أو لحوم حمراء، فالخلطة الخاصة بالسبع بهارات تعزز من جودة الطعم، لذا قررنا أن نوضح لكم في السطور الآتية طريقة التحضير.
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مقادير السبع بهارات
- إحضار كوب واحد من الكمون الخشن.
- إحضار نصف كوب من الحبهان الحصى.
- إحضار كوب واحد من الكزبرة الجافة.
- إحضار كوب من القرفة.
- إحضار نصف كوب جوزة الطيب.
- إحضار نصف كوب من القرنفل الجاف.
- إحضار نصف كوب من الفلفل الأسود الخشن.
طريقة تحضير السبع بهارات
- لابد من إحضار طاسة مخصصة للقلي ونضع فيها الكمون، ونبدأ بتحميصها جيدا.
- ثم نقوم بإضافة كلا من الحبهان ونبدأ بتحميصها جيدا.
- نبدأ في تحضير جميع المكونات السابقة بشكل جيد حتى تبدأ الرائحة الخاصة به بالظهور.
- نبدأ بإحضار المطحنة الكهربائية ونضع فيه باقي المكونات ونطحنها جيدا حتى تصبح ناعمة تماما.
- نبدأ بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح واحدها، ونضعها داخل برطمان زجاجي لكي يتم حفظ هذه البهارات ومنع تعرضها للرطوبة.
- الكثير من الأشخاص ينوع في بعض البهارات التي يتم استخدامها، وذلك حسب الرغبة في إضافة أي نوع من أنواع البهارات أو استبداله.
طريقة استخدام خلطة السبع بهارات
يمكنك الاستعانة بهذه الخلطة من أجل أن يتم تتبيل الدجاج بشكل جيد، وذلك عن طريق اتباع هذه الطريقة:-
- إحضار صدور الدجاج وغسلها جيدا بالماء، والبدء في عمل فتحات طولية ومتعددة في الفراخ.
- بعد ذلك يتم أخذ البهارات وتدليك الفراخ من خلالها بشكل جيد وتترك لمدة خمس ساعات، وبعد ذلك يتم طهيها بالشكل الذي ترغب فيه.
- استخدام خلطة السبع بهارات يميز طعم الدجاج، وبالأخص إذا قمت بشوي الدجاج.
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