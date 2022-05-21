ضاع عمرنا بنشوي اللحمة غلط.. اللحمة المشوية في البرطمان بجد طلعت وهم في 5 دقائق هتبقي زي الزبدة

تتميز اللحمة المشوية بطعمها اللذيذ والرائع الذي لا يمكن أن يستغني عنه أبدا حيث يقوم الكثير بالذهاب إلى المطاعم لتناولها ونجد أن الفحم عندما نقوم بشوي اللحمة عليه يؤدي إلى حدوث تلوث بيئي ويكثر من الدخان في المنزل لذلك استطعنا اليوم أن نجد لكم طريقة جديدة لشوي اللحمة وذلك عن طريق البرطمان حيث تساعد تلك الطريقة على شوي اللحمة بواسطة بدون دخان أو أي تلوث إلى جانب أنه يمكن عملها بسهولة داخل المطبخ وسوف نوضح طريقة عمل اللحمة وشويها في البرطمان من خلال هذا المقال مع طريقة عمل كباب الحلة المميزة.

مكونات شوي اللحمة في البرطمان

طريقة شوي اللحمة بهذه الطريقة عندما نقوم بشويها عن طريق البرطمان فأن ذلك يساعد على تناول لحمة مشوية ولذيذة وشهية وسوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية..

لحمة.

برطمانات.

بصل.

طماطم.

زيت.

بهارات لحمة.

كمون.

بابريكا.

ورق ألمونيوم.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة شوي اللحمة المشوية عن طريق البرطمان

عندما نقوم بشوي اللحمة بهذه الطريقة فأنه نجد أنه يتم تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية ..

نحضر اللحمة ونقوم بتقطيعها قطع صغيرة على شكل مكعبات.

نقوم بتتبيل اللحمة من بهارات وكمون وبابريكا وملح وفلفل أسود.

نحضر البرطمان ونضع به الزيت مع حبات الطماطم وبصل وقطع اللحمة.

نحضر صينية ونضع بها ماء ونقوم بلف البرطمانات بورق الألمونيوم.

نضع البرطمانات داخل صينية ونضعها في الفرن على درجة حرارة ١٨٠.

عند تمام السواء نخرجها من الفرن ونتركها حتى تهدأ ثم نقوم بفتحها وتقديمها وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل كباب الحلة

طريقة عمل كباب الحلة يتميز كباب الحلة بطعمه اللذيذ والمتميز الذي يعشقه الكثير من الأشخاص وسوف نوضح

طريقة عمله من خلال النقاط التالية..

المكونات:

مكعبات لحمة.

توابل من الملح والفلفل والكزبرة والبابريكا.

بصلة كبيرة.

الماء.

ملعقة سمن.

ماء.

طريقة تحضير الوصفة:

نضع البصل على النار مع ملعقة سمن ونقلبها مع وضع التوابل اللازمة ثم نقوم بعد ذلك بوضع اللحمة ونستمر في التقليب.

نقوم بين الحين والأخر بتزويد الماء حتى يتم نضح اللحمة.

نجد بعد ذلك بأنه تم تحضير كباب الحلة بطريقة سهلة وذات طعم متميز.

فوائد تناول اللحمة المشوية

توجد فوائد كثيرة جدا عند تناول اللحمة المشوية وهي تعتبر أفضل من اللحمة المسلوقة والمقلية حيث أنها تحتوي على نسبة أقل من الدهون ولذلك لا تشكى خطر كبير جدا في الصحة ولا تعمل على زيادة الوزن بشكل كبير وايضا نكون مفيدة للأشخاص التي نعاني من السمنه المفرطة وتعالج الالتهابات للمعدةوقرحتها وتحمي الجسم من خطورة الأصابة بمرض القلب تصلب بنسبة كبيرة جدا تحمي الجسم من ذلك في وقت قصير جدا