نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم التفتيح الرهيب من العسل والليمون لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ليس لدى الجميع فرصة الحصول على بشرة خالية من العيوب، في حين أن بشرتنا تنتج بشكل طبيعي صبغة تسمى الميلانين، والتي تعطيها لونها، فإن العوامل الخارجية مثل الحرارة والتلوث والبكتيريا تساهم في تكوين الميلانين، مما يؤدي إلى لون الجلد البرونزي، ومن الصعب تغيير كمية الميلانين الموجودة بشكل طبيعي في الجلد، وهناك طرق لا جدال فيها لتجنب اللون البرونزي و التصبغ الناجم عن التعرض المفرط لأشعة الشمس، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الإجهاد والإفراط في استخدام مستحضرات التجميل، سنتحدث عن العلاجات المنزلية لتفتيح البشرة والتي لن تخذلك عندما يتعلق الأمر بمظهر أفضل ما لديك.

كريم عسل النحل والليمون لتبييض وتفتيح البشرة

الخطوة 1: امزجي ملعقة كبيرة من الحليب ونضيف عليها ملعقة صغيرة من العسل ونضيف ايضا ملعقة كبيرة نحصل عليها من عصير الليمون.

الخطوة 2: ضعي هذا الخليط على وجهك المغسول حديثًا.

الخطوة 3: ثم اتركي الخليط على وجهك لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.

فوائده:

عصير الليمون من أفضل العلاجات المنزلية لتبييض البشرة لما له من خصائص تبييض طبيعية

يمكن لقناع الوجه المملوء بعصير الليمون أن يجعل بشرتك أكثر وضوحًا من بعض الخصائص المميزة من تبييض البشرة إلى تقليل ظهور البقع الداكنة إلى علاج الطفح الجلدي وجفاف الجلد

عصير الليمون ضروري لبشرتك العسل

من ناحية أخرى هو إكسير لمشاكل الجلد تساعد خصائصه المضادة للبكتيريا على تقليل الندبات والتصبغ مما يترك بشرتك توهجًا صحيًا.

الأعراض الجانبية لاستخدام العسل والليمون

العسل والليمون مكونان طبيعيان لهما العديد من الخصائص العلاجية من بين الاثنين، يعتبر الميل بشكل عام للعسل فهو أكثر أمانًا للاستخدام على بشرتك من الليمون إنه أكثر نعومة وتغذية وأقل عرضة لإثارة رد فعل. الليمون يعتبر شديدة الحموضة ويمكن أن تسبب تهيج الجلد والجفاف وضرر الشمس، خاصة إذا كانت بشرتك حساسة مفتاح استخدام الليمون بأمان هو وضع كميات قليلة منه على بشرتك. احرص على إجراء اختبار جلدي على منطقة صغيرة من بشرتك قبل وضع الليمون على وجهك إذا أصبحت بشرتك حمراء أو متقشرة أو متهيجة نتيجة اختبار الجلد، فلا تستخدم أيًا من المكونات.

كريم تفتيح البشرة بالليمون:

وصفة كريم تفتيح البشرة بالليمون بسيطة للغاية وتحتوي على عدد من المواد التي تكون طبيعية

المكونات:

اربع ليمونات تكون متوسطة الحجم

كوبان من النشا وكوب من ماء الشرب الصافي

الطريقة:

1- أولاً اغسل الليمون جيداً ثم قطّع كل حبة إلى قطع صغيرة.

2- ضعي قطع الليمون في قدر مع كوب من الماء على نار متوسطة وانتظري حتى تنضج.

3- نرفع المزيج الساخن عن النار ويقلب حتى يتحول إلى قشدة ناعمة.

4- اخلطي النشا مع كمية قليلة من الماء ، ثم اخلطيهم مرة أخرى

5- نضع الخليط على الموقد لمدة 5 دقائق مع التحريك باستمرار حتى يصبح قشدة متجانسة.

6 – اسكبي الكريمة في وعاء زجاجي ، وضعيها جانباً حتى تبرد ، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة لا تزيد عن 10 دقائق.

7- نظف الوجه جيداً قبل استخدام الكريم مع التركيز على المناطق التي تظهر فيها البقع الداكنة.

اتركيه لمدة 20 دقيقة قبل الغسيل بالماء الساخن.

إنها فكرة جيدة أن تعد الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

يمكن أيضًا استخدام هذا الكريم لتقشير الشفاه وإزالة الجلد الميت. يحتوي على مكونات مضادة للجراثيم.

ماسك منزلي للعناية ببشرة وجهك

يتميز الزبادي بخصائص قابضة وطرية ، كما أن محتواه العالي من الزنك يقلل من العيوب والبقع. يحسن مظهر المسام ويعمل كمرطب طبيعي. حمض اللاكتيك في اللبن يجعل البشرة ناعمة ونضرة. استخدم نوعًا طبيعيًا أو عضويًا من الزبادي. إذا كانت بشرتك دهنية ، استخدم زبادي غير دهني.

المكونات

1 ملعقة كبيرة زبادي طبيعي

1 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة شوفان

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات معًا ، ثم ضعي القناع على الوجه والرقبة بحركة دائرية. انتظر 30 دقيقة قبل الشطف بالماء الفاتر. إذا اخترت ، يمكنك استخدام مرطب بعد استخدام الخليط. يمكنك استخدام هذا القناع ثلاث مرات كل أسبوع.