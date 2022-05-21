اقوى كريم لتفتيح البشرة وازالة الهالات السوداء نتائجه مذهلة

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عمر شويل - جدة اقوى كريم لتفتيح البشرة والذي تبحث عنه عدد كبير من السيدات في هذا الوقت وذلك عبر الكثير من الصفحات علي الانترنت، حيث يريدون معرفة ماهي الكريمات المناسبة التي تعطي نتائج فعالة في لتفتيح البشرة وتبييضها، وسوف نضع اليوم بين أيديكم هذه التركيبة الطبية رائعة والتي يمكن أن تقوم باستخدمها العديد من البنات والستات من أجل تحقيق حلمهم في تفتيح البشرة والعمل علي نضارتها، فهي تركيبة تم تجربتها على كثير من السيدات، وأظهرت نتائج فعالة، حيث وصلت نتيجتها في بعض الحالات الي تفتيح البشرة خمس درجات، وهي تتكون عدد من الكريمات تقوم السيدة بشرائها من الصيدلية وتحضيرها في المنزل بكل سهولة، وهناك كثير من الكريمات الطبيعية التي يمكن أيضا أن تعطي تأثير قوي في تفتيح البشرة وتعطيها النضارة والحيوية، من أبرز هذه الكريمات كريمات يتم تصنيعها من العسل ومن الزبادي مع إضافة بعض المكونات الأخري التي تساعد علي تفتيح البشرة، كما هناك بعض الأعشاب التي يمكن عمل كريمات لتبييض الوجه والرقبة، مثل الكركم الذي حقق نتائج مذهلة في تفتيح البشرة السمراء.

مكونات تركيبة كريم تفتيح البشرة

يمكن القيام بتحضير كريم تبييض البشرة في المنزل بكل سهولة وذلك عن طريق عمل الخطوات ويتكون الكريم من المواد التالية:

نستخدم بيبانثين كريم ويستخدم لترطيب البشرة ويمنع جفاف والتهابات الجلد ويتم شرائه من الصيدلية، ويحتوي على المادة الفعالة ديكسبانثينول تعمل علي تجديد خلايا الجلد ويمكن أن نجد هذه المادة الفعالة أيضا في كريم بانثينول. كريم هيدروكينون ويوجد منه أنواع كثيرة في الصيدليات مثل أفو كرين حيث نحضر تركيز 2%، وهو يستخدم لتفتيح وأيضا تقشير البشرة، حيث أنه يقلل افراز مادة الميلانين المسؤولة عن اسمرار البشرة، ويمكن الاستغناء عنه بالنسبة للمرآة الحامل وأيضا للأطفال أقل من 12 عام كريم فيتامين E وهو يعتبر كريم مضادة للأكسدة واذا لم نستطيع ان جد الكريم يمكن أن نقوم باستخدام كبسولات فيتامين E وهي تتواجد بأكثر من تركيز وهو مفيد للبشرة يمنع التجاعيد ويوجد تركيزين 400 وتركيز 1000

طريقة تحضير كريم تفتيح البشرة

نقوم باحضار الكريمات الثلاثة من الصيدلية ويتم تحضيره في المنزل، وذلك عن طريق أخذ كميات متساوية من الكريمات، واذا استخدمنا كبسولات فيتامين E سنستخدم 10 كبسولات فيتامين E تركيز 400

ونقوم بتقليب هذه الخلطة جيدا ونضعها في برطمان زجاج، ويتم حفظها في مكان جاف

بالنسبة لطريقة استخدام هذه التركيبة الطبية، فانه يتم استخدامها كل يوم قبل النوم مباشرة، ويجب أولا أن نختبر جزء بسيط علي الجلد حتي نتأكد انها لن تؤثر علي البشرة، حيث توجد بعض الأشخاص بشرتهم حساسة يمكن أن يحدث لهم احمرار او تهيج لذلك يجب عمل اختبار في البداية وبعد ذلك يتم استخدامه بأمان

ولا يتم التعرض للشمس بعد أن يتم وضعه علي البشرة، ومع تكرار استخدام التركيبة سيتم تفتيح البشرة خمس درجات

وصفة تفتيح البشرة من الارز

يمكن استخدام مياه الأرز في تفتيح البشرة بديلا لاستخدام الكريمات والمستحضرات الثمينة بمياه الأرز، وهي فعالة كما أنها غير مكلفة على حد سواء، وتحمي مياه الأرز الجلد من التعرض للشمس وأيضا من حدوث الالتهابات عن طريق التقليل إلى أدنى حد من مرض الإكزيما ، وعلاج حب الشباب ، كما أنها تعالج الالتهابات وتغذي الجلد، وتنقي الملوثات.

وصفة عصير النعناع لتفتيح البشرة

يجب تحضير النعناع وأوراق النيم الهندي ، ثم مزجهما لعمل معجون، وتطبيقه على وجه نظيف، وتركه لمدة نصف ساعة، ثم غسله بالماء، لأن النعناع يساعد في إزالة التجاعيد والغليان، ويمكنك أيضًا سحق كميات كبيرة من الأوراق وتخزينها في الثلاجة لاستخدامها لاحقًا عدة مرات لتبييض البشرة علي افضل ما يكون.

الطين المغربي لتفتيح البشرة

من اهم الاشياء التي تستخدم في علاج بشره هو الطين المغربي حيث انه له فوائد عديده ويمكن عمل منه وصفات كثيره لتفتيح البشره فهو يعمل على الجلد ويقل من الافرازات التسبب مشاكل للبشره كما انه يمتص خط بيوت ودهون في الجلد و يساعد على تنعيم البشره وتنظيف مسام البشره الرؤوس السوداء لون البشره ثابت كما انه يعالج حب الشباب والتهابات الجلد فهو غني بالكثير من العناصر المفيده للجسم مثل المغنيسيوم والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم

هناك العديد من الكريمات في الصيدلية مفعولها رائع للتخلص من البقع الداكنة وندبات حب الشباب وكلف الحمل والنمش وبقع الشمس والتجاعيد، يحتوي الكريم على مجموعة متنوعة من المكونات النشطة التي ثبت فعاليتها في تعزيز لون البشرة في جميع أنحاء العالم واحدة من أهمها

1- فيتامين سي

2- يقشر حمض اللاكتيك ويجدد خلايا الجلد.

3- إعادة التأسيس والتأسيس وإعادة التأسيس

4- أربوتين الذي ينظم عملية التصبغ بالميلانين بحيث

تفتيح البشرة بصودا الخبز

بيكربونات الصودا وبيكربونات العسل مفيد جدا لتبييض وترطيب البشرة. سيساعدك الماسك المطبق لمدة 5 دقائق مرة واحدة في الأسبوع، على استعادة بشرة صحية.