نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فرن حضري أصابع السمسم بقوام هش ولذيذ في المقال التالي
أصابع السمسم ، من المعجنات الهشة المقرمشة من الخارج وهشة جداً من الداخل لها مذاق رائع ولذيذ، وتعتبر من المعجنات السهلة والسريعة فهي لا تحتاج إلي الفرن، بل تعد من المعجنات التي يتم قليها في الزيت، كما أنها معجنات هشة ولها نكهة رائعة لاحتوائها على السمسم الذي له مذاق رائع ويحمل العديد من الفوائد الهامة للجسم، كما أنه يدخل في عمل الكثير من المخبوزات، وتعد هذه المعجنات من ألذ الأنواع التي يمكن تقديمها بجانب الشاي أو الحليب فهي معجنات رائعة في الشكل والطعم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل أصابع السمسم بقوام هش ورائع وبخطوات سهلة وبسيطة.
مكونات عمل أصابع السمسم بالمنزل
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ
- 3 أكواب من الدقيق الأبيض.
- كوب من الحليب السائل الدافئ.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 5 ملاعق من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
للتزين
- حليب سائل.
- سمسم.
طريقة التحضير
يتم تحضير أصابع السمسم المقلية بخطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- في وعاء متوسط الحجم نضيف الحليب ثم نضيف السكر ونمزج المكونات حتي يذوب السكر.
- ثم نضيف الخميرة ونقلب مرة أخرى، ثم نغطي الوعاء ويترك لمدة 5 دقائق حتي يتفاعل.
- بعد ذلك نضيف زيت الزيتون ونقلب المكونات حتي يتجانس الخليط تماماً.
- ثم نضيف الدقيق والملح تدريجياً ثم نقلب المكونات بالملعقة حتي يختفي الدقيق.
- ثم نعجن المكونات باليد حتي تتشكل لدينا عجينة ناعمة وطرية وغير ملتصقة باليد.
- نغطي العجينة ثم تترك في مكان دافئ حتي تختمر وتتضاعف بالحجم.
طريقة التشكيل
- نقوم بجمع العجينة باليد حتي نخرج الهواء منها ثم نقوم برش القليل من الدقيق على سطح صلب.
- ثم نقوم بفرد العجينة على شكل دائرة بسمك سميك، ثم نقوم بإحضار طبق كبير مسطح ثم نقوم بدهنه بالحليب ثم نرش عليه السمسم فوق الحليب.
- نقوم بدهن وجه العجينة بالحليب أيضاً، ثم توضع العجينة على الطبق ثم نضغط على العجينة حتي يلتصق بها السمسم.
- ثم ندهن الجهة العليا للعجينة بالحليب ثم ترش بالسمسم أيضاً ثم تقلب على الجهة الأخرى، ثم نضغط عليها باليد حتي يلتصق السمسم بالعجينة تماماً.
- نعيد العجينة مرة أخرى على السطح المرشوش بالدقيق، ثم نقوم بفردها مرة أخرى باستخدام النشابة على شكل مستطيل بسمك رقيق.
- ثم نقطع المستطيل إلي نصفين ثم يقسم كل نصف إلي شرائح رفيعة تشبه الأصابع الطويلة.
- بعد ذلك نضع مقلاة على نار بها كمية وفيرة من الزيت ونتركها حتي تسخن.
- ثم نضع شرائح السمسم في الزيت ونتركها على نار متوسطة، حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي مع مراعاة التقليب على الجانبين.
- ثم نخرجها من الزيت على ورق المطبخ ثم توضع في طبق التقديم بألف هنا وشفا.
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