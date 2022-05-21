نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وصفة لعمل بسكويت اللانكشير الفرنسي في المنزل في المقال التالي

يعتبر بسكويت اللانكشير الفرنسي من المخبوزات المعروفة في فرنسا ومنها انتشر في كثير من البلاد العربية، ويتميز البسكويت بمذاق شهي وشكل جميل ويقدم للضيوف في الأعياد والمناسبات، ويمكن إعداده في المنزل بمكونات بسيطة وموجودة في كل بيت بدلاً من شرائه جاهز بأسعار مكلفة حيث تحرص كثير من الأمهات على عمل البسكويت بأنواعه في المنزل لأنه من المخبوزات المحببة لكل أفراد الأسرة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل بسكويت اللانكشير الفرنسي في المنزل بمكونات بسيطة. مكونات بسكويت اللانكشير الفرنسي

سنقدم لكم فيما يلي المكونات البسيطة اللازمة لعمل البسكويت: كوب ونصف من الدقيق الفاخر.

نصف كوب من نشا الذرة.

نصف كوب من السمن البارد.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

بيضة واحدة بحرارة الغرفة.

ذرة صغيرة من الملح. الحشوة مربي أي نوع مفضل حسب الرغبة.

فارمسيل أو جوز هند مبشور للتزيين. طريقة التحضير نقوم بنخل المكونات الجافة مع بعض ماعدا السكر للتخلص من أي تكتلات وهي كوب ونصف من الدقيق ونصف كوب من النشا ونصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر وذرة من الملح. ثم نقوم بخلط المكونات السائلة في إناء عميق وهي نصف كوب من السمن والبيضة مع إضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا. ثم نضيف عليها نصف كوب من السكر البودرة ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح كريمي. نضيف المكونات الجافة السابقة على الخليط السائل ونعجن المكونات جيداً باليد حتى تمتزج مع بعضها ونحصل على عجينة ناعمة وطرية. ندخل العجينة الثلاجة لمدة نصف ساعة إذا كان الجو حار حتى تتماسك ويسهل تشكيلها. إذا كنتي تفضلين البسكويت الملون أضيفي ملعقة صغيرة من لون الطعام المفضل لديكي على جزأ من العجينة. نقسم العجينة إلي كرات صغيرة الحجم وتوضع في صينية مدهونة بقليل من السمن مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة والثانية لأن حجمها سيزيد أثناء الخبز. ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 10 دقائق مع المتابعة من حين لآخر حتى نحصل على لون ذهبي من تحت فقط. عند تمام النضج نخرج الصينية من الفرن وترك جانباً ليبرد البسكويت تماماً قبل تحريكه حتى لا يتفتت. عندما يبرد البسكويت تماماً ندهن قطعة من البسكويت بالمربي ونلصق بها القطعة الثانية حتى ننتهي من كل الكمية ثم تزين بالفارمسيل وتقدم بألف صحة وعافية. أسرار نجاح عمل بسكويت اللانكشير يجب عدم المبالغة في العجن بعد إضافة الدقيق لأن عجينة البسكويت لا تحتاج للعجن مدة طويلة حتى لا يصبح البسكويت جاف وقاسي. يفضل تخل الدقيق والمكونات الجافة لإدخال كمية من الهواء والتخلص من التكتلات. يجب تسخين الفرن مسبقاً قبل بدء الخبز لضمان نضج البسكويت بشكل جيد. حجم كرات البسكويت يجب ألا يكون كبيراً لأن حجمها سيزيد أثناء الخبز. يفضل عدم المبالغة في إضافة البيكنج بودر أكثر من المقادير المحددة. عمر شويل - جدة أسهل وصفة لعمل بسكويت اللانكشير الفرنسي في المنزل - ثقفني

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