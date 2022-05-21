حضري الفطير المشلتت بالجلاش في المنزل بنفسك بدون عجن وبدون فرد بكل سهولة

يعتبر الفطير المشلتت ، من المعجنات الشرقية المشهورة جداً في المطبخ العربي، وهو عبارة عن رقائق عجين بحشوات متنوعة، وهو يعتبر من أشهر فطائر المطبخ المصري، وهو من أقدم أنواع الفطائر في التاريخ قدمه المصريين قربان للآلهة في عصر الدولة المملوكية، فهو يقدم للضيوف تعبيراً عن الحفاوة بهم، لذلك تعود أصول الوصفة إلي المصريين القدماء، وهو يعد من الأكلات الريفية ولا يخلو من أي منزل في قري الريف ويعد من الوجبات الأساسية للترحيب بالضيوف، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل.

مكونات عمل الفطير المشلتت

وسوف نتعرف علي مقادير عمل هذا النوع اللذيذ من الفطائر وهي كما يلي:-

لفة من رقائق الجلاش الجاهز.

كوب من الزبادي.

كوب من القطة البلدي او المعلبة.

كوبة من نصف زبدة علي سمنة.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

معلقتين كبيرة من السكر.

ربع كوب من الحليب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير الفطير المشلتت في المنزل خطوة بخطوة وهي كالاتي:-

في بولة عميقة نقوم بإضافة نصف كوب من الزبادي علي كوب من القشطة البلدي أو المعلبة المتوفر عندك، كوبة من نصف زبدة علي نصف سمنة. ثم نقوم بإضافة معلقة صغيرة من البيكنج بودر علي معلقتين من السكر كبيرة ثم نقوم بوضع ربع كوب من الحليب ثم نقوم بالضرب بالمضرب اليدوي، كل المكونات مع بعض ودى الخلطة إلي هندهن بيها طبقات الفطير. نقوم بإحضار صينية مدورة مدهونة بقليل من الزبدة أو السمنة ثم نضع أول طبقة فيها من الرقائق ثم نقوم بدهن هذه الطبقة بالخليط، طبقة الرقائق إلى في الصينية يبقي نصفها في الصينية والباقي بره الصينية. ثم ندهن من الخليط بنفس الطريقة في كل الطبقات الموجودة حتي تنتهي من جميع الطبقات. بعد كدة ابتدأ ارجع كل الأطراف الرقائق إلي الصينية وتدهن من نفس الخليط. ثم نترك طبقة رقائق واحده للوجه نقوم بوضعها علي وجه الصينية ثم ندهن الوجه بنفس الخليط، ومعه معلقة كبيرة الزبدة كدة تكون جاهزة عندي. نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 200 مئوية، توضع الصينية علي الشبكة حتي تنضج وتأخذ الون الذهبي و تترك حتي تبرد،وتقدم مع كوب من الشاي أو طبق من عسل النحل بالهنا والشفا.

نصائح مهمة لنجاح وصفة الفطائر

هناك بعض النصائح للحصول علي فطائر هشة وطرية يجب أتباعها وهي كالاتي:-

للحصول علي أفضل حجم للفطائر، يجب حفظ المقادير في حرارة الغرفة.

يجب عند العجن وضع الدقيق، مع التقليب المستمر بالتدريج لعدم تكتل الدقيق.

للحصول علي قشرة فطيرة براقة ذهبية اللون، أمسحي العجينة بصفار البيض.

يجب عليك اختيار نوع فاخر من الدقيق، ونخله مره أو مرتين قبل العجن.

بعد طهو الفطائر، تغطي بورق بلاستك للحفاظ علي طراوتها.

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل

سوف نتعرف من هنا علي خطوات تحضير هذا الفطير وهي كالاتي:-