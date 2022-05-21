انت الان تتابع خبر اول اجراء اردني بشأن جدري القرود.. وتوضيح بشأن العزل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور بسام حجاوي، خلال تصريحات صحفية السبت، بأن وزارة الصحة عممت على القطاعات الصحية أخذ الحيطة والتنبه من جدري القرود والتبليغ الفوري في حال وجود أي إصابة محتملة.

وقال بسام حجاوي:" لا يوجد عزل للقادمين من إفريقيا، معللا ذلك بأن المرض في مرحلة الاكتشاف المبكر، وأن الخوف يأتي على المخالطين".

وأشار إلى وجود خطة استجابة في الأردن للتعامل مع أي مرض قد يشكل وباء أو جائحة، موضحا ان الأردن يملك الإمكانيات لكيفية رصد المرض وفحصه مخبريا للتأكد من الإصابة وتحديد أعراضه.

وبين حجاوي أن هذه تعد تجربة جديدة، كون هذا المرض كان سابقا يتفشى بإفريقيا فقط كونه متوطن بها، إلا أن هذه أول مرة يخرج خارج افريقيا في سابقة لم تحدث.

وأوضح أن فرصة انتشار الفايروس ضعيفة على عكس الكورونا كما أن معدل الوفيات منخفض، وان طرق الانتشار غير مكتملة وواضحة المعالم.

وأكد حجاوي أن الأردن لا يوجد به أي حالة محتملة من هذا المرض.