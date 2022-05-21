نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة النشا السحرية لتفتيح وتبييض البشرة والتخلص من الاسمرار والبقع نهائيا في المقال التالي
توجد العديد من الكريمات التي تساعد على تفتيح البشرة وتساعد أيضا علي تبييض الجسم والمناطق الحساسة، ولكن يوجد منها كريمات ضارة وكريمات اخري نافعة ومفيدة للبشرة حيث أن الكريمات الضارة قد تتوافر في كل المحلات والأسواق بمختلف الماركات والأنواع، وهي تكون ضارة نتيجة إحتوائها على مواد كيميائية فهذه المواد تتسبب في تلف البشرة وتدهورها وتظهر بها بقع حمراء لذلك ينصح بعدم إستخدام هذه الكريمات، وأما بالنسبة للكريمات المفيدة فهي قد تتكون من مكونات طبيعية مثل النشا وغيره لذلك تستخدم جميع الفتيات كريم النشا.
فمن المعروف أن البشرة والمناطق الحساسة من أكثر المناطق التي تعاني منها جميع الفتيات ومن الإسمرار الذي يوجد بها، فيقومون بإستخدام كريمات تساعد على تبييضها ومن ضمنها هو كريم النشا فهذا الكريم له دور كبير جدا في تفتيح الوجه والتخلص من السواد الذي يوجد في بعض مناطق الجسم، وغير كل هذا فأن كريم النشا يعمل بشكل كبير على معالجة جميع مشاكل البشرة والقضاء على حب الشباب وغيرها الكثير من المشاكل.
مكونات كريم النشا لتبييض البشرة والمناطق الحساسة
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
طريقة عمل كريم النشا لتبييض البشرة والمناطق الحساسة
- نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا ونضيف إليهم ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ثم قومي بمزج كل هذه المكونات مع بعض بشكل جيد للحصول على مزيج متجانس وناعم ثم يتم وضع هذا الكريم على البشرة ونضعها أيضا علي المناطق الحساسة.
- ويتم ترك هذه الخلطة حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا أو حتى تجف تماما على البشرة وباقي المناطق ثم قومي بغسلهم بإستخدام الماء البارد ويتم تكرار هذه الطريقة مرة واحدة في الإسبوع.
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