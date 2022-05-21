اصنعي صينية الجلاش باللحمة المفرومة اللذيذة بمذاق رائع

تهتم المنازل العربية بتحضير الكثير من الوجبات الشهية والغير تقليدية التي تعتبر أكثر جاذبية بالنسبة للأفراد وأكثر شهية ومن أمثلة تلك الوجبات، هو الجلاش الذي يعتبر من أشهر الرقائق التي انتشرت مؤخراً في السنوات الأخيرة وقد اكتسبت الشهرة واسعة بسبب مذاقها المميز حيث يتم تحضيرها من اللحم المفروم مضاف إليه البصل والتوابل حيث تشبه الكثير من الوجبات ولكنها مميزة بسبب الرقائق التي يتم استخدامها وتعتبر وجبة الجلاش من الوجبات الغير مكلفة حيث تعتبر وجبة اقتصادية فلا يتم استخدام فيها بعض المكونات سوى اللحم المفرومة بكميات معتدلة وعادةً ما يتم تحضير الجلاش مثل السمبوسة عن طريق قطع منفردة أو تحضير الجلاش في صينية على هيئة مربعات حسب الرغبة وللتعرف على طريقة تحضير الجلاش باللحمة المفرومة يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير الجلاش باللحم المفروم

مكونات التحضير:

عبوة من لفة الجلاش.

مقدار 400 جرام من اللحم المفروم.

كأسين من الحليب.

قطعة من مرقة الدجاج.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة ملح الطعام.

عدد اثنين من البيض.

طريقة التحضير: