كريم النشا وقشور الليمون المبهر يفتح البشرة ويقضي على تجاعيد السنين

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كريم النشا وقشور الليمون ، من أروع الكريمات الطبيعية التي ينصح باستخدامها الكثير من الأطباء وخبراء التجميل، فهو رائع في تفتيح البشرة وتوريدها وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع، ويحارب الشيخوخة المبكرة وعلامات تقدم العمر المزعجة التي تسبب الإحراج لكثير من السيدات والفتيات في مرحلة الشباب، ويتميز بقوة الخارقة على التخلص من الدهون وحب الشباب الذي يشوه مظهر الوجه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا وقشور الليمون المبهر لتفتيح البشرة وإزالة تجاعيد عشرين سنه في أسرع وقت بخطوات سهلة بالمنزل. مكونات عمل كريم النشا وقشور الليمون المبهر سوف نتعرف على مكونات عمل الكريم السحري وهى كما يلي:- طبق صغير من قشور الليمون.

كوب من الماء الساخن.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وقشور الليمون المبهر لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر وعاء ونضع به قشور الليمون وماء، ثم نضع الوعاء على نار متوسطة ونقلب حتى تستوي القشور تماماً. بعد ذلك نرفع الوعاء من على النار ونتركها جانباً حتى تبرد تماماً، ثم نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به خليط القشور، والنشا ونخفق جيداً حتى نحصل على خليط ثقيل القوام يشبه الكريم تماماً. نقوم بوضع الخليط في علبة متوسطة الحجم، ثم نضيف الفازلين، وزيت جوز الهند ونقلب الخليط تماماً حتى يصبح مثل الكريم. نقوم بوضع الكريم كل ليلة على البشرة، ويترك حتى الصباح ويتم غسله بالماء البارد، أو يدهن قبل النوم ويترك لمدة عشرين دقيقة ويتم غسله بالماء البارد. يفضل استخدام الكريم بشكل منتظم حتى نحصل على بشرة بيضاء وجميلة طول العمر وبدون تجاعيد نهائياً. فوائد كريم النشا وقشور الليمون للبشرة يحتوي الكريم على فوائد رهيبة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- يساعد على توحيد لون البشرة.

كما يساعد على تفتيح البشرة ويخفي التجاعيد.

يقضي على البثور السوداء وحب الشباب.

يحارب البكتيريا والفطريات المسببة للبثور والحبوب.

كما يعمل على تبييض البشرة والمناطق الداكنة بالجسم.

يعمل على شد البشرة ومحاربة الشيخوخة المبكرة. عمر شويل - جدة كريم النشا وقشور الليمون المبهر يفتح البشرة ويقضي على تجاعيد السنين - ثقفني

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