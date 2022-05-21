أحضرى طاجن اللحمة بالبصل مثل المطاعم بمذاق لا يقاوم

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يعتبر المطبخ العربي من المطابخ التي لها لمسه في تحضير الطعام مختلف عن باقي المطابخ حيث تقوم بإعداد الوجبات المختلفة بإتقان وتكلفة سواء من حيث المكونات أو التوابل التي تعطي الوجبة المذاق الصحيح، ومن الأشياء التي يتم الإبداع في طريقة تحضيرها في الوطن العربي هي الطواجن المختلفة التي عادةً ما تكون من اللحوم المتنوعة أو لحم الدجاج وغيرهم ويعتبر طاجن اللحمة بالبصل من أشهر أنواع الطواجن المنتشرة في المطاعم والتي يرغب الكثير من الأفراد في تحضيره بسبب مذاقه الذي لا يقاوم كما أن طاجن اللحم يعتبر من الوجبات الفاخرة بالإضافة إلى الخضراوات التي يتم إضافتها على الطاجن التي تجعله مفيد وصحي ومميز في المذاق وللتعرف على طريقة تحضير طاجن اللحمة بالبصل يمكنك متابعة الخطوات عبر هذا المقال.
طريقة تحضير طاجن اللحمة بالبصل
تعتبر طواجن الوجبات المتنوعة من الأشياء التي تحظى بإقبال كبير عليها بسبب مذاقها الرائع وطريقة إعدادها المميزة ويوجد الكثير من أصناف الطواجن المتعددة سواء طواجن اللحوم أو الدجاج وكذلك طواجن المكرونة يعطي تحضير الطعام في الطواجن النكهات رائعة في تحضير الطواجن باستمرار حيث يرغبون في التجديد من طريقة تحضير الطعام التقليدية.
مكونات التحضير:
- كيلو جرام من اللحم.
- ملعقتين من الزبدة “ملعقة كبيرة”.
- مقدار من الماء مناسب للشوربة.
- عدد أربعة ثمرة بصل.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- بهارات اللحم.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى نقوم بغسل اللحم جيداً بالماء قطعة ثم الأخرى بحيث تكون قطع اللحمة متوسطة، ثم نحضر إناء ونضع به مقدار أربع أكواب من الماء على النار ووضع فيه اللحم لمدة عشر دقائق.
- الخطوه الثانية نقوم برفع قطع اللحم من الشوربة وترك الشوربة جانباً حيث نحتاجها.
- الخطوة الثالثة قومي بتحضير وعاء آخر ووضع فيه الزبدة ووضعها على نار هادئة حتى تذوب ثم نقوم بوضع البصل بعد تقطيعه إلى شرائح وحلقات والتقليب حتى يصبح لونه أصفر.
- في تلك الخطوة نقوم بإضافة قطع اللحم إلى البصل والاستمرار في التقليب ويضاف إليهم البهارات التي سبق ذكرها ثم سكب كأس من الشوربة وتركها حتى الغليان يمكن إضافة الشوربة إذا انخفضت.
- احضري الطاجن بحجم المناسب ثم نقوم بسكب فيه اللحمة مع البصل وكافة المكونات التي تم تحضيرها ووضع باقي الشوربة السابقة.
- ادخلي طاجن اللحمة بالبصل في الفرن على الرف الشبكي على درجه حرارة متوسطة حتى تنضج وبعد ذلك يتم تقديم الطاجن.
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