حضري أشهي وألذ معجنات جبن في المنزل بقوام خفيف كالقطن

تعتبر معجنات الجبن ، من ألذ وأطيب المخبوزات المحببة لدى الجميع وخاصة الأطفال، لمذاقها الطيب وشكلها الجذاب ودائماً تحرص الأمهات على إعداد أنواع مختلفة ومتعددة من المعجنات، حرصاً على رغبة أطفالها فهم يرغبون تناولها بجانب الشاي الساخن على وجبة الإفطار، والعشاء فهي وجبة غذائية متكاملة ولذيذة لاحتوائه على الجبن، الذي يعتبر مصدر جيد للفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، وخاصة الكالسيوم المفيد لصحة العظام والأسنان، ويساعد أيضاً في التخلص من هشاشة العظام، فهي معجنات تتمتع بطعم لذيذ وقوام طري وهش جداً، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل معجنات الجبن في المنزل بقوام هش وخفيف كالقطن.

مكونات عمل معجنات الجبن



هناك مقادير بسيطة تتكون منها هذه المعجنات الشهية سوف نتعرف عليها من هنا وهي كالتالي:-

كوب من الماء الدافئ.

كوب من الحليب الدافئ .

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 معلقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتي أو الزبدة المذابة.

بيضة واحده بدرجة حرارة الغرفة.

6 أكواب من الدقيق الفاخر.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.

الحشو:-

جبنة موتزريلا.

جبنة بيضاء.

رشة صغيرة من حبة البركة.

لدهن الوجه:-

بيضة واحده.

نصف ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

سمسم محمص.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير معجنات الجبن اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

أولاً في وعاء عميق نضع الماء الدافئ والحليب الدافئ، والخميرة والسكر ونقلب جيداً، ثم نضع البيضة والخل الأبيض والزيت النباتي، ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والملح وبيكنج بودر، ونعجن باليد لمدة 10 دقائق، حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. ثم توضع في وعاء ممسوحة بقليل من الزيت، وتغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة، حتى يتضاعف حجمها. بعد ذلك نحضر الحشوة، في طبق نضع الجبنة المتزريلا والجبنة البيضة وحبه البركة، ونقلب المكونات جيداً وتترك جانباً. ثم نأخذ العجينة ونقسمها إلي كرات متوسطة الحجم،و نأخذ قطعة من العجينة ونفردها دائرة ثم نضع ملعقة كبيرة من الحشوة، ونلم الأطراف جيداً، ونكورها نكمل باقي الكميه بنفس الطريقة وعند الانتهاء ترص في صينية مدهونة بالسمن. بعد ذلك تغطي وتوضع في مكان دافئ لتختمر مره ثانية لمدة نصف ساعة حتى ترتاح ويتضاعف حجمها، ثم ندهنها بخليط صفار البيض والخل ونرش القليل من السمسم المحمص على الوجه. ثم نخبزها في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية، في رف أوسط لمدة 25 دقيقة مع المتابعة حتي تنضج وتأخذ لون ذهبي. بعد ذلك نخرجها ونغطيها بفوطه نظيفة وتترك لتبرد، ثم تقدم بجانب كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.

نصائح مهمة لنجاح وصفة المعجنات

عليك أتباع بعض النصائح لنجاح الوصفة وهي كما يلي:-

ابدئي بنخل الدقيق جيداً حتي تتأكدي من خلو الخليط من أي كتل أو شوائب.

يمكنك أيضاً استبدال الزبدة بزيت الذرة.

ويمكنك استبدال الماء بالحليب السائل لكي تكون العجينة طرية وهشة.

يجب أن يكون الحليب بدرجة حرارة الغرفة عند العجن.

طريقة عمل أصابع مالحة بجبن الكرفت

من هنا سوف نتعرف علي طريقة عمل هذه الوصفة اللذيذة وهي كما يلي:-

ضعي كوبين من الدقيق في وعاء، ثم ضيفي كوب من جبن المبشور، ومعلقتين من بكينج بودر، وقلبيهم جيداً. ثم ضيفي عليهم معلقة من الفانيليا، ورشة ملح ورشة سكر وربع كوب من الزيت، وقلبي حتي تتجانس بشكل تام. بعد ذلك ضيفي 2 بيضة و كوب للبن، وبدأي بالعجن حتي تتشكل لدينا عجينة طرية ولينة. ثم اتركي العجينة لترتاح لمدة ربع ساعة، ثم قومي بفردها وتقطيعها إلي أصابع طويلة، رفيعة الشكل. واتركيها ترتاح لمدة ربع ساعة قبل الخبز، ثم ادهنيها بالبيض المخفوق، وقومي بخبزها علي درجة حرارة 200 مئوية. لمدة نصف ساعة حتي تتحمر وتنضج، ثم برديها تماماً وقدميها مع كوب من الشاي، بالهناء والشفاء.

فوائد الحليب للجسم

هيا بنا نتعرف علي بعض فوائده المهمة وهي كالاتي:-