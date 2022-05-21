أسرار تحضير الدجاج المحمر في المنزل بنفس خطوات المطاعم شهية ولذيذة

تمتاز المطاعم في طرق تحضير الوجبات عن المنزل بشكل كبير حيث تقوم بإعداد الكثير من الوجبات بشكل مختلف على الرغم من أن الأمهات قد تستخدم احياناً معظم المكونات التي يتم استخدامها في المطاعم، ومن الوجبات التي يتم تحضيرها بشكل ثاني وتبدو شهية ولذيذة في المطاعم هي وجبات الدجاج المحمرة التي تختلف بشكل كبير في المطاعم عن المنزل وتعتبر الأمهات تقوم بتحضير الدجاج يومياً لذلك ترغب في التعرف على طرق تحضير الدجاج مثل طرق تحضيره في المطاعم خاصةً إذا كان هناك العزومات أو المناسبات التي تحتاج إلى الأصناف الفاخرة من الطعام وبالفعل يوجد الكثير من الطرق السهلة البسيطة والتي يتم استخدام فيها المكونات اللذيذة حتى تخرج في النهاية شهية وللتعرف على طريقة تحضير الدجاج المحمر يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير الدجاج المحمر

يعتبر الدجاج المحمر من أكثر الوجبات التي يعتاد عليها البعض في تحضيرها لأفراد الأسرة في المنزل وشهية للتغيير من مذاق الدجاج المشوي وأكثر ما يميزه أنها تعد خفيفة من حيث المذاق الخاص بها وكذلك شهية، وتعتبر طريقة تحضير الدجاج المحمر من طرق التحضير التي تعتبر منزلية ولا تستكلف الكثير من الوقت.

مكونات التحضير:

دجاجة صغيرة الحجم.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون “ملعقة كبيرة”.

قطرات من عصير الليمون.

ملعقتين من الزبدة.

نصف كأس من الماء.

ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير: