نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار تحضير الدجاج المحمر في المنزل بنفس خطوات المطاعم شهية ولذيذة في المقال التالي
تمتاز المطاعم في طرق تحضير الوجبات عن المنزل بشكل كبير حيث تقوم بإعداد الكثير من الوجبات بشكل مختلف على الرغم من أن الأمهات قد تستخدم احياناً معظم المكونات التي يتم استخدامها في المطاعم، ومن الوجبات التي يتم تحضيرها بشكل ثاني وتبدو شهية ولذيذة في المطاعم هي وجبات الدجاج المحمرة التي تختلف بشكل كبير في المطاعم عن المنزل وتعتبر الأمهات تقوم بتحضير الدجاج يومياً لذلك ترغب في التعرف على طرق تحضير الدجاج مثل طرق تحضيره في المطاعم خاصةً إذا كان هناك العزومات أو المناسبات التي تحتاج إلى الأصناف الفاخرة من الطعام وبالفعل يوجد الكثير من الطرق السهلة البسيطة والتي يتم استخدام فيها المكونات اللذيذة حتى تخرج في النهاية شهية وللتعرف على طريقة تحضير الدجاج المحمر يمكنك متابعة هذا المقال.
طريقة تحضير الدجاج المحمر
يعتبر الدجاج المحمر من أكثر الوجبات التي يعتاد عليها البعض في تحضيرها لأفراد الأسرة في المنزل وشهية للتغيير من مذاق الدجاج المشوي وأكثر ما يميزه أنها تعد خفيفة من حيث المذاق الخاص بها وكذلك شهية، وتعتبر طريقة تحضير الدجاج المحمر من طرق التحضير التي تعتبر منزلية ولا تستكلف الكثير من الوقت.
مكونات التحضير:
- دجاجة صغيرة الحجم.
- ثلاث ملاعق من عصير الليمون “ملعقة كبيرة”.
- قطرات من عصير الليمون.
- ملعقتين من الزبدة.
- نصف كأس من الماء.
- ثلاث فصوص من الثوم.
- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- رشة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بغسل الدجاج جيداً وإزالة الدهون منها ثم نقوم بقطع الرقبة وإزالتها للحفاظ على شكلها ثم غسل الدجاجة بالخل والليمون.
- الخطوة الثانية في تلك الخطوة نقوم بتتبيل الدجاجة عن طريق وضعها في طبق عميق ثم نضع كلاً من الزيت والتوابل من الفلفل الأسود والملح ثم نضع الثوم المفروم.
- الخطوة الثالثة احضري كيس حراري ثم ادهني الزبدة على الدجاجة من جميع النواحي وقومي بوضع الماء جانباً بالإضافة إلى البقدونس ثم قومي بتغليف الدجاجة بالكيس الحراري ووضعها في الفرن الكهربائي ونتركها لمدة ساعه حتى تنضج.
- الخطوة الرابعة بعد أن تنضج الدجاجة نقوم بفتح الكيس الحراري ونضعها على الشواية حتى تتحمر وتصبح ذات وجه باللون الذهبي.
- الخطوة الأخيرة لا تزيد فترة تحمير الدجاج عن عشر دقائق فقط ثم نقوم بوضع الدجاج في طبق للتقسيم وتقديمها بجانب الأطباق الجانبية.
- يمكن تقديم الدجاج بجانب الأرز أو الخبز حسب الرغبة في التناول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار تحضير الدجاج المحمر في المنزل بنفس خطوات المطاعم شهية ولذيذة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.