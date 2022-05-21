طريقة عمل المسقعة بالطريقة المصرية بخلطة لذيذه وطعم رائع

المسقعة تعتبر من ضمن المأكولات الشعبية التي يعشق تناولها أغلبية الناس وهي من الأكلات المشهورة في الكثير من الدول العربية، ولكن من المعروف أن جميع المصريين يفضلون تناول المسقعة بجانب الأكلات الشعبية وخاصة في وجبة الإفطار، ومن الممكن أن نقوم بعمل المسقعة بالعديد من الطرق المختلفة وهي تعتبر من الأكلات المفيدة والتي تحتوي علي الكثير من العناصر الغذائية التي تفيد جسم الإنسان.

ومن المكونات التي تتكون منها المسقعة هي الباذنجان وهذا هو مكونها الأساسي وأيضا تتكون من الطماطم والفلفل الأخضر والثوم وغيرهم، حيث أن الباذنجان يحتوي على نسبة عالية من الحديد والكالسيوم وغيرهم العديد من العناصر الغذائية، ويمكن أن نقوم بعمل هذه الأكلة في الفرن ولكن نضيف إليها صوص من البشاميل وكذلك ممكن أن نضيف لحمة مفرومة.

مكونات المسقعة المصرية

نصف كيلو من الباذنجان الرومي.

ربع كيلو من البطاطس.

ربع كيلو من الفلفل الأخضر.

ثمرتان من الطماطم.

أربع فصوص من الثوم.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

ربع كوب كبير من الخل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

رشة من الملح والكمون على حسب الرغبة.

طريقة عمل المسقعة المصرية