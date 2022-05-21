نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المسقعة بالطريقة المصرية بخلطة لذيذه وطعم رائع في المقال التالي
المسقعة تعتبر من ضمن المأكولات الشعبية التي يعشق تناولها أغلبية الناس وهي من الأكلات المشهورة في الكثير من الدول العربية، ولكن من المعروف أن جميع المصريين يفضلون تناول المسقعة بجانب الأكلات الشعبية وخاصة في وجبة الإفطار، ومن الممكن أن نقوم بعمل المسقعة بالعديد من الطرق المختلفة وهي تعتبر من الأكلات المفيدة والتي تحتوي علي الكثير من العناصر الغذائية التي تفيد جسم الإنسان.
ومن المكونات التي تتكون منها المسقعة هي الباذنجان وهذا هو مكونها الأساسي وأيضا تتكون من الطماطم والفلفل الأخضر والثوم وغيرهم، حيث أن الباذنجان يحتوي على نسبة عالية من الحديد والكالسيوم وغيرهم العديد من العناصر الغذائية، ويمكن أن نقوم بعمل هذه الأكلة في الفرن ولكن نضيف إليها صوص من البشاميل وكذلك ممكن أن نضيف لحمة مفرومة.
مكونات المسقعة المصرية
- نصف كيلو من الباذنجان الرومي.
- ربع كيلو من البطاطس.
- ربع كيلو من الفلفل الأخضر.
- ثمرتان من الطماطم.
- أربع فصوص من الثوم.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي.
- ربع كوب كبير من الخل الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- رشة من الملح والكمون على حسب الرغبة.
طريقة عمل المسقعة المصرية
- نقوم في البداية بغسل الباذنجان ويتم تقطيعه على شكل مكعبات متوسطة الحجم ونحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت.
- وعند تسخين الزيت نضع مكعبات الباذنجان ونتركه حتى يتم قليه ويكون باللون الذهبي وبعد ذلك قومي بتقشير البطاطس وقومي بغسله ويتم تقطيعه بنفس شكل مكعبات الباذنجان.
- ثم نضع مكعبات البطاطس في نفس الطاسة التي قرمنا بقلي الباذنجان بها ونتركه حتى يكون لونه ذهبي أيضا.
- ثم يتم غسل الفلفل الأخضر ونقوم بقليه ولكن لابد من تنشيفه أولا قبل وضعه في الزيت الساخن وبعد الإنتهاء من قلي الباذنجان والبطاطس والفلفل نقوم بإحضار وعاء عميق ونضعه على النار
- وبعد ذلك نضع في هذا الوعاء أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت وعند تسخينه نضع أربع فصوص من الثوم المهروس ويتم تقليبه لمدة دقيقة ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكزبرة الجافة وربع كوب كبير من الخل الأبيض.
- ويتم تقليبهم مع بعض ثم نضع ثمرتان من الطماطم ويتم تقطيعه على شكل مكعبات متوسطة الحجم ونستمر في التقليب لمدة عشر دقائق ثم نضيف الباذنجان المقلي والبطاطس والفلفل.
- ثم قومي بإضافة رشة من الملح والكمون ونتركها على النار حوالي ربع ساعة ثم نرفعها من على النار ويتم تقديمها مباشرة.
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