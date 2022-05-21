حضري أحلى وألذ كيكة فى أسرع وقت مع كيكة المقلاة الهشة السريعة

تعد كيكة المقلاة من أنواع الكيكات السريعة، والتى يمكنك عملها فى وقت قصير ولا تكلفك الكثير من الجهد، حيث أنها تقدم فى طاسة على النار ولا تحتاج الى تشغيل فرن ولا تأخذ وقت طويل فى تسويتها، لذلك تعد من الوجبات التى يمكنك تحضيرها فى أى وقت ويفرح بها أفراد عائلتك كثيراً وخاصة الأطفال، كما انها تمدهم بالطاقة لإحتوائها على البروتين والكالسيوم وكافة العناصر اللازمة لبناء الجسم، كما انها من الوصفات السريعة اذا فاجئكي ضيوف ولا تجدين ما تقدمينه لهم بسرعة وكمان طعمها هش ولذيذ جداً، فهيا بنا متابعينا الاعزاء لنتعرف سوياً من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير كيكة المقلاة الهشة السريعة بالتفصيل.

مكونات كيكة المقلاة الهشة السريعة

تتكون كيكة المقلاة الهشة السريعة من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وكلها موجودة بالمنزل وهى كالتالي:

١/٤ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

١/٤ كوب من اللبن السائل.

حبة كبيرة من البيض.

٣ ملعقة كبيرة من الكاكاو.

١/٢ كوب من السكر.

١/٤ ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

١/٤ كوب من الزبدة.

الصوص

ملعقة صغيرة من الشوكولاتة السائلة.

١/٤ كوب من اللبن السائل.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل كيكة المقلاة من أسرع الطرق لعمل الكيك وأسهلها سوف نتعرف عليها سوياً وهى كمايلي:

نقوم بتذويب الزبدة أولاً ثم نضعها فى طبق عميق ونضيف عليها بودرة الكاكاو والبيضة ونخفقهم مع بعض كويس. بعد ذلك نضيف عليهم السكر والفانيليا ونخفقهم حتى يمتزجوا مع بعض كويس ويذوب السكر. ثم نضيف عليهم اللبن السائل ونخفق ونضيف عليهم الدقيق المضاف إليه البيكنج صودا بالتدريج. نمزج الخليط مع بعضه تماما ثم نحضر مقلاة غير قابلة للإلتصاق وندهنها بالزبدة أو بدون دهان ونسكب بها خليط الكيك. ثم نضعها على نار هادئة ونغطيها ونتركها لمدة ١٥ دقيقة حتى تنضج ثم نرفعها من على النار ونضعها جانباً. بعد ذلك نقوم بمزج اللبن السائل مع ملعقة الشوكولاتة السائلة جيداً ونسكبهم فوق الكيكة. نتركها حتى تبرد تماماً أو يمكن وضعها داخل الثلاجة ثم تقطع وتوضع فى طبق التقديم وتقدم باردة وبالف هنا وشفا.

فوائد البيض

يحتوي البيض على الكثير من الفوائد للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي:

يعمل على خفض مستوي الالتهاب فى الجسم لاحتوائه على الكثير من المركبات النشطة بيولوجياً. يقلل من الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي. بعد من الوجبات الخفيفة الممتازة فى بناء العضلات. يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي. يساعد فى زيادة مستويات الطاقة فى الجسم وتنظيم هرمونات الغدة الدرقية.

فوائد اللبن

للحليب فوائد كثيرة للجسم ولابد من تناوله يوميا فى الصباح أو المساء وإليكم بعض هذه الفوائد فيمايلي: