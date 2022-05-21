آمنة على اللثة.. تبييض الأسنان بسرعة في المنزل بمكون ترميه كل يوم سينقذ أسنانك من الضياع والاصفرار

قد يكون هناك وصفات كثيرة من أجل تبييض الأسنان بسرعة ويكون لها نتائج فعالة في الحصول على لون أبيض ناصع للأسنان، ولكن من أهم ما يميز هذه الوصفات أنك لن تحتاج لدفع مبالغ مالية كبيرة من أجل تبييض أسنانك مثلما تفعل في عيادات الأسنان، والآن تابع معنا الفقرات القادمة لتتعرف على أهم طرق تبييض الأسنان بشكل سريع.

تبييض الأسنان بسرعة

في الفقرات القادمة سوف نعرفك على أفضل طرق تبييض وتنظيف الأسنان من دون اللجوء على عيادات تجميل الأسنان.

علاج صفار الأسنان

يحتوي قشر الموز على الكثير من المعادن التي تساعد تبييض الأسنان، ومن أهمهم البوتاسيوم والماغنسيوم، وهذه الخطوات توضح لك كيفية استخدام قشر الموز في تبييض الأسنان:

من المهم أن يكون قشر الموز ناضج وغير مستوي.

بعدما تقوم بتقشير الموز مباشرة يتم فرك الأسنان به، ومن المهم أن يكون من الجهة الداخلية للقشرة.

نترك بعد ذلك قشرة الموز على الأسنان كاملة، ويبقى الفم مفتوحاً لمدة ٥ دقائق.

بعد ال٥ دقائق نقوم لإزالة قشر الموز والمضمضة جيداً.

التخلص من اصفرار الأسنان

هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدام صودا الخبز بها من أجل تبييض الأسنان، وهي تكون:

نقوم بوضع ربع ملعقة من صودا الخبز مع نفس الكمية من معجون الأسنان، ثم نقوم بتنظيف الأسنان بهذا الخليط جيداً مرة أو مرتين في الأسبوع.

من الممكن أن نقوم بخلط ملعقة واحدة كبيرة في صودا الخبز، مع نصف ملعقة من مادة بيروكسيد الهيدروجين ثم نضيف إليهم كوب ماء بارد، ونستخدم هذا الخليط في التنظيف ٣ مرات في اليوم.

في وصفة أخرى يتم فرك الأسنان باستخدام صودا الخبز المخفف فقط لمدة دقيقتين.

عليك أن تعرف أن الاستخدام الكثير لصودا الخبز يمكن أن يضر بأسنانك ويقضي على المينا الطبيعية للأسنان، لذلك عليك أن تحرص كثيراً عند استخدامها.

وبذلك نكون استطعنا أن نفيدك في طرق تبييض الأسنان بسرعة والتي تكون من مكونات موجودة في منزلك لن تحتاج إلى شرائها، وهذه الوصفات سيكون لديها تأثير وفاعلية كبيرة في جعل أسنانك ناصعة البياض وفي وقت قصير.