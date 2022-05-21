بأسرار من قلب المصنع لأول مرة طريقة عمل خبز الكيزر الهش القطني في المنزل بمكونات موجودة في كل بيت

بالطبع جميعنا نريد أن نعرف طريقة عمل خبز الكيزر الشهي الذي نأكله في المطاعم بالخارج، ولكن هل يمكن أن يكون بنفس الجودة والطعم؟ نعم سيكون بنفس الجودة عندما نخبرك بأفضل الوصفات التي يمكن تطبيقها في المنزل والتي تجعل الخبز هش وخفيف وذو طعم رائع، والآن تابع معنا مقال اليوم لتتعرف على أفضل طريقة لصنع خبز الكيزر.

طريقة عمل خبز الكيزر

سوف نعرفك الآن على الطريقة الصحيحة من أجل عمل عيش الكيزر، وهي الطريقة التي يستخدمونها في المطاعم الجاهزة، لذلك سيكون الخبز بنفس الطعم وبنفس الجودة:

المكونات

٤٥٠ جرام من الدقيق.

٢٥٠ مللي من الماء.

٦٠ مللي من الحليب الساخن أو الدافئ.

عدد ٢ حبة من البيض.

٢٥ جرام من السكر الأبيض.

٢٥ جرام من الزبدة، ويتم تركها في درجة الحرارة في الغرفة.

١٠ جرام من الخميرة الفورية.

٥ جرام من الملح.

٥٠ جرام من السمسم.

طريقة عمل خبز البرجر

نقوم بتحضير وعاء كبير، ثم نضع به كلاً من السكر والماء والخميرة، وبعد ذلك يتم التقليب جيداً.

نقوم بعد ذلك بوضع الوعاء في مكان دافئ لمدة تصل إلى ربع ساعة.

يتم وضع باقي المكونات وهي الزبدة والملح والحليب، بالإضافة إلى البيض والدقيق، ثم يتم العجن جيداً بيديك.

نضيف بعدها باقي كمية الماء بالتدريج، ونستمر في العجن حتى تكون العجينة هشة وطرية.

بعدما يتم العجن جيداً نقوم بترك هذا الوعاء في مكان دافئ لمدة لا تزيد عن ساعة.

من المهم أن يتم تغطية الوعاء بفوطة نظيفة في هذه الفترة.

نقوم بإحضار الصينية التي سنضعها في الفرن ونغطيها بورق الزبدة.

يتم تقطيع تشكيل العجين على شكل ٨ كرات بحجم متساوي، ثم نقوم برصهم في الصينية.

قومي بتغطية الصينية واتركيها لمدة ساعة إلا ربع.

يتم تسخين الفرن على ٢٠٠ درجة مئوية.

نقوم في وعاء آخر بتقليب وخفق البيضة جيداً مع القليل من الفلفل الأسود.

في الخطوة الأخيرة نقوم برش السمسم على وجه الخبز ثم نضعه في الفرن لمدة ٢٥ دقيقة.

وبهذه الخطوات نكون استطعنا معرفة طريقة عمل خبز الكيزر في أسرع وقت ممكن، وفي النهاية سوف تجد طعمه شهي وملمسه هش وخفيف، ولن تحتاجين إلى تناوله في المطاعم أو شراءه من المخابز، فقط قومي بصنعه في منزلك بأفضل جودة.