نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة من النشا والخل قولي وداعاً للتجاعيد وتمتعي ببشرة بيضاء ونضرة طول العمر في المقال التالي
كريم النشا والخل ، من أفضل الكريمات الطبيعية الممتازة التي تساعد على تفتيح البشرة والمناطق الغامقة بالجسم بشكل رائع، ويحتوي على بعض المواد طبيعية التي تساعد على إزالة التجاعيد وعلامات تقدم العمر بشكل رائع، ويعمل على تقشير وتنعيم البشرة ويخفي علامات الشيخوخة المبكرة نهائياً، لأنه يحتوي على مواد مضاد للأكسدة التي تحارب جميع مشاكل البشرة المزعجة، وهو من الكريمات الرهيبة التي تلعب دور كبير في حماية البشرة من الجفاف وتساعد على ترطيب الجد وتمنحه المرونة والنضارة في أسرع وقت، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والخل السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد في أسرع وقت بخطوات سهلة بالمنزل.
مكونات عمل كريم النشا والخل السحري
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف كوب من الخل الأبيض.
- نصف كوب من الماء العادي.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من زيت للوز المر.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والخل السحري لتبييض البشرة في ساعة وهى كما يلي:-
- نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم ونضع به الخل، والماء العادي، والنشا ونقلب حتى يذوب النشا تماماً.
- ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.
- نقوم بإضافة زيت الزيتون، وزيت اللوز المر للخليط ونقلب مع بعض حتى يصبح الخليط متجانس.
- ثم نقوم بتفريغ الكريم في علبة ونقوم باستخدامه مرة واحدة يومياً على البشرة ويتم غسل البشرة في الصباح الباكر.
فوائد كريم النشا والخل للبشرة
سوف نتعرف على بعض الفوائد الرهيبة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-
- يعمل على توحيد البشرة وأغلق المسام الواسعة.
- كما يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد.
- يقلل من ظهور البقع الداكنة والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس.
- يمنح البشرة النضارة والنعومة ويقلل من ظهور الشيخوخة المبكرة.
- كما يجعل البشرة أكثر نضارة ونعومة ويجعلها جميلة ومشرقة.
- يعطي للبشرة الترطيب الكامل ويجعلها ناعمة وجميلة.
- كما يساعد على توحيد لون البشرة ويمنحها المرونة ويشد التجاعيد.
- يعمل على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة من الوجه بشكل رائع.
- يقضي على أثار الحروق والتجاعيد المزعجة التي تشوة مظهر الوجه.
- يحمي البشرة من البكتيريا والفطريات التي تسبب البثور السوداء المزعجة.
- يعمل على غلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون.
- يساعد على تفتيح البشرة وإزالة البقع والتصبغات الجلدية.
- يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة التي تسبب الاسمرار والتصبغات.
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