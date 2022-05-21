ولا أسهل وأروع.. خلطة فول العربيات الكهرمان مش هتحتاجي غيرها لطبق فول محبش لن تشتريه من بره ثانية

كثيرًا منا عند الذهاب إلى العمل أو إلى المدارس في الصباح يقوم بشراء سندوتشات الفول اللذيذة من العربيات، وفي بعض الأحيان نحتاج إلى عمل خلطة فول العربيات في المنزل وذلك ما سوف نقدمه لك من خلال السطور القادمة في المقال، إذ إن الفول يعتبر من الوجبات السهلة في عملها واللذيذة في الطعم والتي لا يستغنى عن تناوله أحد.

خلطة فول العربيات

لتقومي بعمل نفس الخلطة التي يقوم بعملها بائع الفول على العربيات، عليك باتباع المقادير التي سوف نقدمها لك فيما يلي:

المكونات

كوب من الفول المدمس.

ملعقتين كبيرتين من الزيت الحار.

نصف ملعقة من الكمون الناعم.

نصف ملعقة من الشطة الناعمة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

حبة واحدة من البصل صغيرة.

حبة واحدة من الطماطم.

ملعقتين من الطحينة.

ربع كوب من الماء النقي.

طريقة تحبيشة الفول

قومي بإحضار طاسة وقومي بوضع الفول المدمس بها.

ضعي الطاسة على نار هادئة.

أضيفي الماء النقي على الفول المدمس وقلبي.

قومي بتقطيع الطماطم إلى قطع صغيرة.

أضيفي الطماطم المقطعة إلى الفول وقلبي حتى يصبح ساخن جدًا.

قومي بإضافة الفلفل الأسود إلى الخليط.

ضعي عليهم الكمون والشطة وقومي بتقليبه جيدًا.

الآن افرغي الفول المدمس في طبق عميق.

ضعي على الفول الطحينة، وقومي بتقليبه جيدًا.

أضيفي إلى المكونات السابقة الملح حسب رغبتك وقلبي جيدًا.

قومي بوضع الزيت الحار على وجه الفول، ثم قلبي مرة أخيرة.

سخني الخبز البلدي جيدًا، وقومي بفتحه من المنتصف بعد أن تقطعيه إلى أنصاف.

قومي بتقليب الفول وضعي كمية مناسبة من الفول الذي أعددته داخل كل نصف.

يمكنك إضافة القليل من البقدونس.

قومي بتنظيف البصل وقطعيه إلى شرائح وضعي عليه القليل من الخل الأبيض.

قدمي الفول في السندوتشات مع البصل المقطع، والمخلل.

في نهاية الحديث عن خلطة فول العربيات، فقد قمنا بتقديم خلطة الفول بالزيت الحار اللذيذة التي يتم شرائها من الباعة على العربيات ولكن اليوم يمكنك تحضيرها بيديك بكل سهولة وبنفس الطعم اللذيذ، فقومي بتحضير هذه المكونات لتعديه لأسرتك في المنزل.