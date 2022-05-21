طريقة عمل صابونة الشوفان والحليب لتبييض رهيب للبشرة وشد التجاعيد

إن بشرة الإنسان دائمًا ما تحتاج إلى العناية وذلك من خلال استخدام المواد الطبيعية التي يتكون منها الماسكات والصابون أيضًا، حيث أن الصابون العادي يحتوي على بعض الكيماويات التي تؤدي إلى الإضرار بالبشرة، لذلك نقدم لكم طريقة عمل صابونة الشوفان والحليب الطبيعية التي تساعدك على العناية ببشرتك دون حدوث أي مشاكل.

طريقة عمل صابونة الشوفان والحليب

من أجل أن تحصلي على صابونة صحية تتناسب مع كل بشرة وتعطي لبشرتك النضارة عليك بإحضار الشوفان والحليب، وإليكي طريقة عمل هذه الصابونة فيما يلي:

المكونات

حبة واحدة من الصابون الجلسرين.

ما يعادل ربع كوب من ماء الزهر.

ثلاث ملاعق صغيرة من اللبن الحليب.

ثلاث ملاعق صغيرة من عسل النحل.

ثلاثة ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

كبسولات فيتامين E.

طريقة عمل صابون طبيعي

قومي بوضع طبق صغير من الألومنيوم على النار الهادئة.

ابشري الصابون الجلسرين في الطبق، وقومي بتقليبه جيدًا حتى يذوب.

ضعي عليه فيتامين E الكبسول.

أضيفي زيت اللوز الحلو، وقلبي حتى يذوب مع الصابونة مع استمرار التقليب.

ضعي عليهم عسل النحل وقلبي جيدًا.

اسكبي الحليب على الخليط وأكملي تقليب المكونات.

ضعي ماء الزهر، ثم قومي بإضافة الشوفان المطحون مع التقليب المستمر حتى لا تجد كتل في العجين.

أنت الآن على وشك الانتهاء، قومي بأخذ قالب سيليكون بشكل مميز ومفضل لك.

ادهني هذا القالب بالقليل من زيت جونسون.

اسكبي الخليط داخل القالب واجعليه متساوي.

اتركي الخليط يبرد، ثم قومي بوضعه في الثلاجة لمدة ساعة، أو اتركيه في الهواء حتى يجف ولكن هذا يستغرق وقتًا أطول.

قومي بغسل وجهك بالصابون جيدًا مرات عديدة خلال اليوم للحصول على بشرة ناعمة وصافية، ثم قومي بشطفها وتجفيفها بفوطة ناعمة.

في نهاية المقال المتحدث عن طريقة عمل صابونة الشوفان والحليب فقد قدمنا لكم الطريقة المثالية لتحضيرها، فهذه الصابونة بإمكانها جعل بشرتك نقية من الأوساخ وخالية من البثور، وقد تحصلين على بشرة خالية من التصبغات بعد المواظبة على استخدامها يوميًا.