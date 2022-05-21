نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار طبخ صينية الكوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة مثل المطاعم السياحية الخمس نجوم طعم وﻻ أروع لون ذهبي تحبه العين في المقال التالي
طريقة عمل كوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة، في الولائم و العزومات تفكر ربة الأسرة كثيرآ فيما ستطبخه للضيوف، الطعام الذي يقدم في العزومة يروي تفاصيل كثيرة يقرأها الضيوف من حفاوة الترحيب و الجهد المبذول و التكلفة المالية وفخامة الطعام و جمال و شياكة تقديم الأطباق على المائدة. من أجل كل ما سبق فإن ربة الأسرة تختار بعناية الطعام الذي يروي للضيوف كل تلك التفاصيل التي تمنح للعزومة فخامتها و تمنحها هي الإعجاب و التقدير و الثناء وسماع كلمات الإطراء المهذبة من الضيوف و من زوجها. صينية الكوسة بالبشاميل من الصواني الهامة التي دائمآ تختارها ربات البيوت لتروي للضيوف كل ما سبق و بإمتياز فتابعي معنا هذا المقال سيدتي لتعرفي كيف تطبخين صينية كوسة بالبشاميل
مكونات و مقادير صينية الكوسة بالبشاميل و اللحمة المفرومة
- وزن واحد كيلو جرام من ثمار الكوسة الطازجة
- وزن نصف كيلو جرام من اللحم البقري أو الجاموسي المفروم
- عدد ثلاثة أكوب من اللبن الجاموسي أو البقري الطازج
- عدد خمس ملاعق أرز من دقيق القمح
- ثمرة واحدة من البصل مفرومة جيدآ جدآ
- ملىء نصف كوب ماء من زيت الذرة أو زيت عباد الشمس
- مقدار من الملح و الفلفل الأسود حسب تفضيل المذاق
- مقدار من النعناع و بهارات اللحمة والزعتر الجاف
- ملىء نصف كوب من الجبن الشيدر المبشور
- ملىء نصف كوب من الجبن الموتزاريلا
خطوات عمل صينية الكوسة بالبشاميل
- يتم تقطيع الكوسة إلى حلقات متساوية السمك
- يتم سلق الكوسة و تصفيتها من ماء السلق و ركنها لحين الإنتهاء من باقي المكونات
- نضع ملعقة زيت على نار هادئة مع إضافة دقيق القمح تدريجيآ و التقليب المستمر
- بعد خمس دقائق نضيف اللبن بالتدريج مع إستمرار التقليب حتى يصبح القوام كثيف
- نضيف الزعتر و الملح و الفلفل الأسود للقوام الكثيف على قدر تفضيل المذاق مع التقليب المستمر
- نضيف الجبنة الموتزاريلا للخليط مع التقليب المستمر
- بعد خمس دقائق نرفع الإناء من على النار
- في مقلاة أخرى نصب قدر من الزيت و نضعها على نار هادئة و نضيف البصل على الزيت مع التقليب المستمر
- فور أن يذبل البصل نضيف اللحم المفروم مع الملح والفلفل و بهارات اللحمة مع التقليب المستمر
- نضيف قدر يسير من النعناع مع إستمرار التقليب و الإنتظار حتى ينضح اللحم المفروم
- في صينية التقديم نضع أول طبقة من البشاميل الذي سبق طبخه
- نضع الطبقة الثانية وهي طبقة من ثمار الكوسة المسلوقة
- نضع طبقة ثالثة من البشاميل
- نضع طبقة رابعة من اللحم المفروم
- نضع طبقة خامسة من الكوسة
- نضع الطبقة الأخيرة و تكون من البشاميل
- نضع طبقة من الجبن الشيدر فوق البشاميل
- ندخل الصينية داخل الفرن لمدة نصف ساعة حتى تذوب الجبن الشيدر و يتحمر وجه البشاميل
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