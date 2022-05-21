أسرار طبخ صينية الكوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة مثل المطاعم السياحية الخمس نجوم طعم وﻻ أروع لون ذهبي تحبه العين

طريقة عمل كوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة، في الولائم و العزومات تفكر ربة الأسرة كثيرآ فيما ستطبخه للضيوف، الطعام الذي يقدم في العزومة يروي تفاصيل كثيرة يقرأها الضيوف من حفاوة الترحيب و الجهد المبذول و التكلفة المالية وفخامة الطعام و جمال و شياكة تقديم الأطباق على المائدة. من أجل كل ما سبق فإن ربة الأسرة تختار بعناية الطعام الذي يروي للضيوف كل تلك التفاصيل التي تمنح للعزومة فخامتها و تمنحها هي الإعجاب و التقدير و الثناء وسماع كلمات الإطراء المهذبة من الضيوف و من زوجها. صينية الكوسة بالبشاميل من الصواني الهامة التي دائمآ تختارها ربات البيوت لتروي للضيوف كل ما سبق و بإمتياز فتابعي معنا هذا المقال سيدتي لتعرفي كيف تطبخين صينية كوسة بالبشاميل

مكونات و مقادير صينية الكوسة بالبشاميل و اللحمة المفرومة

وزن واحد كيلو جرام من ثمار الكوسة الطازجة

وزن نصف كيلو جرام من اللحم البقري أو الجاموسي المفروم

عدد ثلاثة أكوب من اللبن الجاموسي أو البقري الطازج

عدد خمس ملاعق أرز من دقيق القمح

ثمرة واحدة من البصل مفرومة جيدآ جدآ

ملىء نصف كوب ماء من زيت الذرة أو زيت عباد الشمس

مقدار من الملح و الفلفل الأسود حسب تفضيل المذاق

مقدار من النعناع و بهارات اللحمة والزعتر الجاف

ملىء نصف كوب من الجبن الشيدر المبشور

ملىء نصف كوب من الجبن الموتزاريلا

خطوات عمل صينية الكوسة بالبشاميل