ولا في الأحلام.. خلطة تنظيف الحمام من الاصفرار من أول مسحة سيعود ناصع ووداعاً لاصفرار الفواصل

يتساءل الكثيرون عن كيفية تنظيف الحمام من الاصفرار بفاعلية وكفاءة والتخلص من هذه المشكلة التي تسبب الإحراج للكثيرين دون عناء أو مشقة، يعتبر الحمام بيئة خصبة لتراكم الجراثيم والميكروبات الضارة لذا وجب التنويه على العديد من الخلطات والوصفات المنزلية البسيطة التي يفضل اللجوء إليها كحل سحري لهذه المشكلة بدلًا من استخدام بعض المساحيق المكلفة.

تنظيف الحمام من الاصفرار

هناك الكثير من الوصفات المنزلية المجربة القادرة على إزالة بقع الاصفرار المزعجة من الحمام وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

طريقة إزالة البقع الصفراء من الحمام

تتمثل في عمل معجون سحري من بيكربونات الصوديوم مع الخل وذلك من خلال اتباع الآتي:

المكونات

2 كوب من الخل.

4 ملاعق من بيكربونات الصوديوم.

لتر من الماء الدافئ.

إسفنجة.

الطريقة

يفضل رش الخل على المناطق المراد تنظيفها قبل البدء في تطبيق هذه الوصفة وتركه لمدة ربع ساعة ومن ثم تنظيفها بالإسفنجة وغسلها بالماء جيدًا.

يضاف مقدار بيكربونات الصوديوم إلى الماء الدافئ والخل ويخلط المزيج جيدًا حتى تتداخل المكونات تمامًا.

يوزع المعجون على الأماكن المراد تنظيفها ويترك لمدة ساعة على الأقل.

فرك البقع باستخدام الإسفنجة جيدًا ثم تشطف بالماء وتترك حتى تجف.

تنظيف سيراميك الحمام

يمكن تطبيق هذه الوصفة بخطوات ومكونات بسيطة متوفرة في كل البيوت وهي كالتالي:

المكونات

½ كوب من عصير الليمون.

3 ملاعق من الملح.

ربع كوب من الخل.

القليل من الصابون السائل.

مقدار من الماء الدافئ.

الطريقة

يخلط مقدار الليمون والملح والخل والصابون جيدًا في وعاء كبير حتى تتداخل المكونات مع بعضها ثم يضاف مقدار من الماء الدافئ.

يوزع الخليط على كافة المناطق المراد تنظيفها وتترك لمدة ساعة وذلك لضمان حدوث التفاعل.

دعك البقع جيدًا بالإسفنجة للتأكد من التخلص من الاصفرار بشكل نهائي ثم تشطف بالماء.

يفضل البعض رش القليل من الخل والماء على هذه المناطق عقب تنظيفها.

في نهاية مقال تنظيف الحمام من الاصفرار حيث تم توضيح عدد من الوصفات المنزلية الفعالة القادرة على التخلص من هذه المشكلة المزعجة دون جهد وبأقل مجهود وأسرع وقت باستخدام مكونات منزلية بسيطة متوفرة في البيت.