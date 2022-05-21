بسرعة جنونية.. خلطة زيوت لتكثيف الشعر وتطويله وتنعيمه بشكل لا مثيل له من قبل وودعي التقصف والبهتان

إن تساقط الشعر أمرًا طبيعيًا حيث يفقد كلًا منا عدد شعرات معينة خلال اليوم، ولكن البعض منا قد يفقد كميات كبيرة من الشعر والتي تؤدي إلى جعل الشعر خفيف مما يجعل البعض يبحث عن طرق لتكثيف الشعر والتي يكون سعرها غير مناسب للبعض، لذلك نقدم لكم خلطة زيوت لتكثيف الشعر بكل سهولة ودون عناء أو تكلفة، وذلك من خلال الطريقة التي نعرضها لكم في السطور القادمة.

خلطة زيوت لتكثيف الشعر

جربي الطريقة التي نعرضها عليك فيما يلي من أجل أن تجعلي شعرك أكثر كثافة، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

ملعقة كبيرة من الحلبة الجافة.

ثلاثة ملاعق كبيرة مملوءة بزيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبيرة مملوءة بزيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللافندر.

ملعقة كبيرة من القرنفل.

تكثيف الشعر وتطويله

في البداية اغسلي شعرك جيدًا بماء فاتر وشامبو معروف مناسب لشعرك.

اتركي شعرك لمدة ساعة ليصبح جاف، أو جففيه بالسيشوار على البارد لأن الحرارة تضر الشعر.

اطحني الحلبة جيدًا لتصبح مثل البودر، ويفضل أن تكون الحلبة حبوب وتطحنيها وليست مطحونة جاهزة حتى نتأكد من خلوها من أي شوائب.

اطحني حبوب القرنفل واجعليها مثل البودر.

ضعي وعاء على النار الهادئة، وضعي به زيت الخروع وقلبيه.

أضيفي إليه زيت جوز الهند وقلبي.

ضعي زيت اللافندر عليهم، ويمكنك استبداله بزيت الليمون العطري.

قلبي المكونات جيدًا وضعي عليهم الحلبة المطحونة والقرنفل المطحون، وضعيها في بخاخ.

قومي بفرق شعرك من المنتصف وضعي الخليط عليه.

قومي بفرك شعرك بقوة، واجعلي خلطة الزيوت تصل لكل قطعة في شعرك.

استخدمي الفرشاة في تمشيط شعرك جيدًا، واتركيه لمدة ساعتين.

خذي القليل من الشامبو واغسلي شعرك به جيدًا.

كرري الغسيل إلى أن تتخلصي من الزيوت، واشطفيه بالماء الدافئ جيدًا.

بعد مرور يومين كرري الخلطة للحصول على شعر كثيف بسرعة.

في نهاية المقال المتحدث عن خلطة زيوت لتكثيف الشعر، فقد قدمنا لكم أفضل زيوت يمكن استخدامها لترطيب وتكثيف وتنعيم الشعر، حيث أن هذه المكونات طبيعية وتفيد الشعر، فعليك استخدامها باستمرار حتى تحصلي على النتيجة المرغوبة.