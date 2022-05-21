نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبياض الكوريات.. كريم صابونة دوف للحصول على البياض الصافي وكوني ملكة جمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستطيعين عمل عدة أنواع مختلفة من كريم صابونة دوف الذي له قدرة رهيبة وفوائد لا حصر لها للبشرة، حيث تعد صابونة دوف من ضمن المنتجات التي لها فاعلية لتبييض البشرة وترطيبها وتنعيمها ويمكنك عمل كريم من الصابونة الخاصة به، لذلك من خلال مقال اليوم سوف نوضح كيفية عمل عدة أنواع مختلفة من الكريم الخاص بالصابونة.

كريم صابونة دوف

اصنعي الكريم المفضل لكي من صابونة دوف، حيث يمكنك اختيار المكونات التي يحتاجها وجهك بناءً على المشاكل التي تزعجك في بشرتك وأضيفيها إلى الصابونة لعمل كريم مخصص لمشكلة بشرتك يساعدك على حلها.

كريم التبيض من صابونة دوف

يمكن عمل كريم يقوم بتفتيح وجهك بخطوات سهلة ومكونات بسيطة للغاية كما يمكنك تطبيقه على أي منطقة في الجسم، ويتم عمل الكريم كالآتي:

خلطة صابونية للتبييض

عدد 1 صابونة دوف.

عدد 1 كوب من الحليب الساخن.

وعدد 1 ملعقة كبيرة من النشا.

عدد 1 ملعقة صغيرة من الجلسرين.

عدد 1 ملعقة من ماء الورد.

طريقة تحضير الكريم

قومي ببشر الصابونة، ثم ضعيها على مقدار الحليب الساخن وقلبي باستمرار حتى تختفي آثار بشر الصابون.

بعد ذلك ضعي ملعقة النشا إلى الخليط وقلبي حتى يذوب تمامًا.

ثم ضيفي ملعقة ماء الورد.

بعد ذلك تأكدي من مزج كل المكونات السابقة وضعيها في الخلاط.

بعد ذلك قومي بخلطها حتى تتماسك ويصبح قوامها كالكريم.

ثم احتفظي به داخل الثلاجة حتى يتماسك، ثم استخدميه يوميًا.

كريم مقشر من صابونة دوف

اصنعي كريم مقشر طبيعي من خلال الخطوات الآتية:

مكونات الكريم

عدد 1 صابونة دوف.

وعدد 1 ملعقة من دقيق الأرز.

عدد 1 كوب صغير الحجم من الحليب.

وعدد 1 ملعقة نشا.

مقدار عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

قومي ببشر الصابونة ثم ضيفي إليها النشا، ودقيق الأرز وقلبيه.

بعد ذلك ضيفي اللبن ونصف الليمونة مع التقليب حتى تختفي التكتلات ويصبح قوامها كالكريم.

ثم احتفظي به في الثلاجة.

في نهاية مقال كريم صابونة دوف قمنا بعرض طريقة عمل نوعين من الكريم باستخدام صابونة دوف، عليكي باتباع المكونات السابقة وخطوات التحضير لتصنعي أفضل نوعين من الكريمات للبشرة بخطوات سهلة.