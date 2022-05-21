كوني قمر 14.. تقشير البشرة بالفازلين والنشا للتخلص من البثور السوداء والبقع وشوائب الوجه في دقائق

تعرف تلك الوصفة بمدى فاعليتها في تقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت حيث عرف الفازلين أنه من المواد المرطبة بدرجة كبيرة للبشرة ولا يمكن أن يتم الاستغناء عنه حيث يجب على كل من النساء الاحتفاظ به في منزلها واستخدامه في أي وقت ونجد أن النشا من المواد ذات فاعلية كبيرة في منح البشرة البياض اللازم لها لذلك سوف نجهز لكم مقشر طبيعي ذات فاعلية كبيرة يتم عمله من النشا والفازلين من خلال هذا المقال.

مكونات مقشر الفازلين مع الليمون

يكون هذا المقشر ذات فاعلية كبيرة في بياض البشرة وتفتيحها وتوحيد لون البشرة والتخلص من البقع والاسمرار والقضاء على السواد المتراكم وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

المكونات:

فازلين.

نشا.

ليمون.

ملح.

ماء ورد.

زيت زيتون.

طريقة تحضير مقشر النشا والفازلين

نحضر الفازلين مع الليمون مع النشا والماء ونخلط المكونات جيدا حتى تتجانس.

نضع الملح مع زيت الزيتون ونقلب جميع المكونات حتى نحصل على قوام متجانس.

نخلط جميع المكونات سويا حتى تتجانس ثم نضعها على البشرة ونقوم بعمل حركات دائرية ونلاحظ بأن الجلد قد تم تقشيره بكل سهولة وتخلصنا من الجلد الميت.

مقشر النشا مع القرنفل

يعد القرنفل من المقشرات الطبيعية المهمة للبشرة ويستخدم في تفتيح البشرة وتوحيد لونها وسوف نوضح لكم طريقة عمل المقشر من خلال النقاط التالية..

المكونات:

قرنفل مطحون.

نشا.

ماء ورد.

سكر.

زيت زيتون.

طريقة التحضير:

نضع النشا مع القرنفل مع السكر ونقلبهم جيدا حتى يتجانسوا ثم نقوم بعد ذلك بوضع الماء ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.

نقوم بوضع زيت الزيتون عليهم ونقلبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

نضع الخليط على البشرة ونقوم بتقشير البشرة بها في حركات دائريه.

فوائد النشا للبشرة