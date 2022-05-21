نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة منورة.. ماسك التبييض الفوري لشد وتفتيح الوجه وإزالة البقع والاسمرار في 10 دقائق ققط في المقال التالي
تبحث الكثير من السيدات والفتيات على الحصول على بشرة جذابة وناعمة عن طريق استخدام الماسكات التجارية التي تعمل على شد البشرة والتخلص من التجاعيد وخطوط الوجه والحصول على بشرة نقية وجذابة وهذا ما يبحث عنه جميع السيدات والفتيات ولكن هناك الكثير من الماسكات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل والتي تعمل على شد البشرة وتبييض الوجه وتفتيحها وإعادة نضارتها وسوف نتناول ذلك بالتفصيل خلال هذا المقال بدون الحاجة إلى شراء أي ماسكات من الخارج وسوف نتناول ذلك بالتفصيل بأقل المكونات وأقل المقادير المتوفرة لدى كل سيدة وفتاة.
طريقة عمل ماسك التبييض الفوري باستخدام الخيار
هناك الكثير من الماسكات الطبيعية التي تعمل على نضارة البشرة وإعادة إشراقها وسوف نتناول أهمها خلال تلك السطور
المكونات
- حبة من الخيار.
- مكون الزبادي.
- ملعقة صغيرة من عسل النحل.
- ملعقة صغيرة من النشا.
طريقة التحضير
- نقوم بغسل حبة الخيار ونقوم بتقشير القشرة الخارجية ونقوم بهرسها.
- نقوم بوضع ملعقة صغيرة من الزبادي ونخلطها بالخيار جيدًا.
- نقوم بوضع ملعقة صغيرة من عسل النحل نقلب المحتويات جيدًا.
- نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من النشا ونقوم بتقليب باقي المكونات مع بعضها البعض.
- نقوم بغسل الوجه جيدًا من جميع الشوائب ونقوم بوضع ماسك الخيار على البشرة ونتركه لمدة ١٥ إلى ٢٠ دقيقة ونقوم بغسل الوجه وسنحصل على نتيجة مبهرة مرتين في الاسبوع خلال شهر واحد.
ماسك الجرجير لإزالة التجاعيد وخطوط الوجه
يعتبر الجرجير من المواد التي تعمل على شد البشرة والتخلص من خطوط الوجه وسوف نتناول طريقة تحضيره خلال تلك السطور
المكونات
- ملعقة كبيرة من الجرجير.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- قطرات من ماء الورد.
- ملعقة صغيرة من الماء.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار عيدان من الجرجير ونقوم بغسلها وطحنها.
- ونضع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون على الجرجير ونقوم بخلطهم جيدًا.
- نضع قطرات من ماء الورد إلى تلك المكونات ونخلطها جيدًا.
- ونضع ملعقة صغيرة من الماء إلى تلك المكونات وخلطهم جيدًا.
- نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء من جميع الشوائب التي عليه نقوم بوضع تلك المكونات على الوجه ونتركها حوالي ٢٠ إلى ٣٠ دقيقة.
- ونقوم بغسل الوجه جيدًا وسنحصل على نتيجة مذهلة خلال شهر واحد.
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