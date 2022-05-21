نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز في بيتك داخل قشور البطيخ أغلي من الذهب وأنتي بترميه تعالي اقولك تعملي بيه ايه مش هتخطر على بالك في المقال التالي
نجد أن البطيخ من الفواكه المهمة التي توجد بكثرة في فصل الصيف حيث يحتوي على نسبة مياه كبيرة تعمل على ترطيب الجسم ويساعد في معالجة الأملاح والمساعدة على أدرار البول كذلك يساعد على نقص الوزن وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الشبع ويعمل على المساعدة على عملية هضم الطعام والمساعدة على تهدئة القولون ونجد أم لقشر البطيخ الكثير من الفوائد سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.
وصفة عمل قشر البطيخ
يعد قشر البطيخ من القشور المهمة جدا حيث يحتوي على كثير من المعادن والفيتامينات وسوف نوضح طريقة عمل قشور البطيخ من خلال النقاط التالية..
- نحضر قشور البطيخ ونقوم بتقطيعها قطع صغيرة وتوضع تلك القشور في الشمس.
- نترك القشور في الشمس حتى تجف تماما ونحضرها ونقوم بطحنها جيدا.
- نقوم بتناول ملعقة على الريق من البطيخ المطحون كل صباح.
وصفة ثانية لقشور البطيخ
نحضر قشور البطيخ ونقوم بوضعها على النار مع الماء.
نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس ثم نأخذ ملعقة من الخليط ونقوم بتناوله بشكل دائم.
فوائد تناول قشور البطيخ
يعد البطيخ من الفواكه التي لها فوائد عظيمة وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- يحتوي على كثير من الفيتامينات المعادن.
يساهم في التخلص من الحصوات الخاصة بالكلى والاملاح.
- يساعد في تقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت.
- يساعد في علاج الانتفاخات والغازات المزعجة.
- يساعد قشر البطيخ في معالجة الجلطات حيث أثبتت الكثير من الدراسات والأبحاث أن لقشر البطيخ دور أساسي وفعال في التخلص من الكوليسترول الزائد في الجسم.
- يساعد قشر البطيخ في تقليل التهابات المعدة والأمعاء بصورة واضحة.
- يساعد قشر البطيخ في التخلص من الامساك المتكرر ويسهل عمليات الهضم والايض والتمثيل الغذائي.
- يساعد قشر البطيخ في معالجة الجفاف والأنيميا وفقر الدم نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد.
- يساعد في معالجة سموم الكبد.
- يساعد في تجديد الدورة الدموية للجسم كما له دور أساسي في تقوية الذاكرة وزيادة التركيز.
- يساعد في التخلص من المغص والتقلصات المزمنة.
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