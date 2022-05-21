في دقيقتين.. أعملي الكفتة المشوية في الطاسة بتتبيلة الحاتي السرية بطعم وريحة تجيب آخر الشارع وتحدي

تعد الكفتة من المأكولات الشهية التي يعشقها الكثير من الكبار والصغار ويذهب الكثير منا إلى المطاعم لتناولها حيث هي خفيفة جدا على المعدة ويمكن عملها في المنزل بكل بساطة حيث عندما نقوم بعملها نقوم باستخدام طريقة الشوي أو الفرن وتكون تلك الطرق هي من الطرق المعتادة لعملها ولكن تبخص ربات المنازل عن كل ما هو جديد ومتنوع حيث يمكن أن تقوم ربات المنازل بعمل الكفتة في الطاسة وسوف أنها لا تفك أو تكش وسوف نوضح لكم مكونات عمل كفتة الطاسة وطريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية..

مكونات عمل الكفتة في الطاسة

نجد عندما نقوم بعمل الكفتة تتكون من مكونات سهلة وبسيطة وتتوفر في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

لحم مفروم.

بصل مفروم.

ثوم مهروس.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

بابريكا.

بقدونس مفروم.

بيكنج بودر.

٣ملعقة بقسماط.

طريقة تحضير كفتة الطاسة

يتم تحضير تلك الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن لجميع سيدات ان تقوم بعملها بكل بساطة من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به اللحم المفروم مع البصل مع الثوم ونخلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس المكونات.

نضع البقدونس على جميع المكونات السابقة ونخلطهم جيدا ثم نقوم بوضع بيكنج بودر والبقسماط.

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

نحضر طاسة ونضعها على النار مع القليل من زيت ونضع أصابع الكفتة بها.

نحضر طاسة ونضعها على النار مع القليل من زيت ونضع أصابع الكفتة بها. نترك الكفتة على نار هادئة حتى تنضج تماما ثم نقلبها على الجانب الأخر.

عندما يتم تحميرها نقوم بوضعها على مناديل ورقية وسوف نلاحظ بأنه تم عملها في الطاسة بدون أن تكش أو تفك.

طريقة عمل الكفتة في البرطمان

تحضر تلك الطريقة بمكونات سهلة ومتوفرة لدينا ومنها البرطمان ونقوم بعمل الكفتة ومكوناتها بنفس الطريقة السابقة وسوف نوضح عملها في البرطمان من خلال النقاط التالية..