الخلطة الجبارة القهوة والخل لتبيض الجسم والرقبة وإزالة الجلد الميت بياض ونعومة وملمس حريري في دقائق

تنتشر الكثير في الآونة الأخيرة بعض المنتجات والشركات المنافسة التي تعمل على انتاج الكريمات والبريندات التي تعمل على تفتيح وتبييض الجسم والتخلص من البقع الداكنة ولكن هناك الكثير من الخلطات الجبارة الطبيعية التي تعمل على تبييض الوجه ومن أهم تلك الوصفات الطبيعية القهوة حيث تعمل القهوة على تفتيح الجسم والتخلص من المناطق الداكنة بكل سهولة حيث تحتوي القهوة على مادة الكافيين المضادة للأكسدة التي تعالج السواد والاسمرار المزعج في الجسم علاوة على أن الخل يعتبر من أهم المكونات الحامضية المقشرة للجلد الميت وسوف نتناول طريقة تحضيرهما معًا خلال تلك المقال بالتفصيل.

طريقة تحضير القهوة والخل لتبييض الجسم

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض الجسم وتنعيمه وإزالة البقع السوداء ومن اهمها الخل والقهوة وسوف نشرح ذلك بالتفصيل خلال تلك السطور

المكونات

ملعقة صغيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من النشا.

مكون الزبادي.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار وعاء واسع ونضع به ملعقة صغيرة من القهوة ونيف إليها ملعقة كبيرة من الخل مع تقليب تلك المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة.

نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو إلى المكونات السابقة مع التقليب ونقوم بإضافة ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة صغيرة من الزبادي.

بعد الاستحمام وتجفيف الجسم نقوم بإحضار تلك المكونات ونقوم بوضعها على الجسم مع التدليك وخاصة منطقة الركبتين والكوع وأماكن الاسمرار في الجسم والمناطق الداكنة.

نترك تلك الخلطة الجبارة على الجسم لمدة ١٥ إلى ٢٠ دقيقة ثم نقوم بشطفه سوف نحصل على نتيجة مدهشة عند استعمال تلك الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة ٣ شهور متواصلة.

أهمية الخل والقهوة للجسم

توجد فوائد لا حصر لها لخليط الخل والقهوة للجسم سوف نوضح أهمها خلال تلك السطور بالتفصيل