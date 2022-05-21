ببصلة واحدة ودعي الشعر الأبيض نهائيا وللابد في أقل من ساعة يختفي الشيب بدون صبغات أو حناء نتيجة سحرية

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تقوم السيدات بالبحث عنها للحصول على شعر لامع خالي من أي شعر أبيض حيث يعتبر الشيب من الأمور المزعجة لدى الكثير من السيدات والرجال وخاصة بعد سن الأربعين ولكن كثير ما تبحث عن اهم تلك الوصفات البسيطة التي لا تمثل خطر على فروة الشعر ومن أهم تلك المكونات البصل حيث يعمل البصل على القضاء على الشيب بطريقة نهائية وسوف نوضح طريقة تحضيره خلال هذا المقال بأبسط المكونات وبدون الحاجة لشراء أي مستحضرات تجميلية أو شامبوهات تقضي على الشيب.

طريقة استخدام البصل على فروة الرأس

يعتبر البصل من المكونات الأساسية التي تعمل على القضاء على الشيب بشكل نهائي وسوف نتناول طريقة استخدام البصل بالتفصيل خلال تلك السطور

المكونات

بصلة متوسطة في الحجم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة متوسطة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء ونحضر بصلة متوسطة الحجم ونقوم بهرسها ونضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونخلطها جيدًا حتى تذوب مع البصلة.

نقوم بوضع ملعقة متوسطة من الفازلين الطبي إلى تلك المكونات مع التقليب الجيد حتى يصبح الخليط متجانس.

نقوم بوضع ملعقة كبيرة من زيت الخروع ونقلب المحتويات جيدًا.

ونقوم بوضع ملعقة صغيرة من النشا إلى المكونات السابقة.

نقوم بغسل الشعر جيدًا من الشوائب التي عليه أو أي زيوت ونقوم بتجفيفه بواسطة السيشوار.

نقوم بوضع تلك الخلطة من الجذور حتى الأطراف وخاصة فروة الرأس.

نقوم بوضع تلك الخلطة من الجذور حتى الأطراف وخاصة فروة الرأس. نقوم بتغطية الشعر بكيس من البلاستيك ونتركه لمدة ٢٠ إلى ٣٠ دقيقة.

نقوم بغسل الشعر جيدًا يمكن تكرار تلك الوصفة مرة كل شهر حتى نحصل على نتيجة مرضية.

نلاحظ غامقان الشعر والتخلص من الشعر الأبيض إذا استمرينا على تلك الوصفة باستمرار بدون الحاجة إلى استخدام صبغات أو حنة أو

أي مواد أخرى وباستخدام بصلة واحدة.

أهمية البصل في التخلص من الشيب

توجد استخدامات وفوائد لا حصر لها للبصل على الشعر سوف نتناول أهمها خلال تلك السطور