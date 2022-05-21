قرص واحد من الصيدلية لتطويل شعرك بسرعة الصاروخ في 7 أيام تطويل وتكثيف ومنع التساقط نهائيا

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تطويل الشعر والتخلص من الفراغات وإنباته من جديد وهناك الكثير من الكريمات غالية الثمن التي تعمل على تطويل وتكثيف الشعر ولكن هناك الكثير من الاستخدامات السحرية ومن أشهرها قرص الأسبرين حيث لقرص الأسبرين فوائد عديدة للشعر فينصح به الكثير من الأطباء كما أثبتت الكثير من الدراسات والأبحاث أنه يعمل على تحفيز الدورة الدموية لفروة الرأس وسوف نتناول ذلك بالتفصيل خلال تلك المقال بأقل المقادير وأقل المكونات الممكنة التي يمكن استخدامها خلال هذا المقال.

قرص واحد من الصيدلية لتطويل الشعر

يساعد قرص الأسبرين في تطويل وتكثيف الشعر وحمايته من التلف وسوف نتناول طريقة تحضيره وكيفية استخدامه على الشعر خلال تلك السطور

المكونات

ملعقة صغيرة من الشامبو.

قرص واحد من الأسبرين.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء ونضع به ملعقة صغيرة من الشامبو.

نحضر قرص الأسبرين ونقوم بطحنه ونضيفه إلى الشامبو المستخدم.

نقوم بإضافة نقطتين من زيت الزيتون ونقلبهم جيدًا إلى المكونات السابقة.

نقوم بغسل الشعر والفروة جيدًا بتلك المكونات مع التدليك.

نقوم بشطف الشعر بالماء الفاتر بعد ذلك.

يمكن تكرار تلك الوصفة مرتي كل أسبوع وسوف نحصل على نتيجة مددهشة خلال شهر واحد.

أهمية قرص الأسبرين

توجد استخدامات عديدة لقرص الأسبرين قد أثبتتها الكثير من الدراسات والأبحاث سوف نتناول أهمها بالتفصيل خلال تلك السطور