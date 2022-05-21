نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتروحي تانى للكوافير..صبغ الحواجب بديل التاتو بطريقة سهله في البيت بخلطة تدوم لفترة طويل في المقال التالي

صبغ الحواجب بديل التاتو بطريقة سهله في البيت بخلطة تدوم لفترة طويل، الموضة في هذه الأيام هي صبغ الحواجب بطريقة تشبه التاتو وهي تعطي الفتيات والسيدات مظهر جمالي جديد لأن لون الحاجب يكون ظاهر مما يعطي مظهر جمالي إلى العين حيث تعتبر الحواجب هي من أكثر الملامح في وجه السيدات التي تظهر الشكل، كما أن هذه الطريقة يمكن من خلالها تثقيل الحواجب التي تعالج مشكلة الفراغات، وكذلك الشعر الخفيف التي تعاني منها الكثير من السيدات. صبغ الحواجب بديل التاتو بطريقة سهله يتم صبغ الحواجب من خلال خطوات بسيطة جدا ومكونات سهلة كالتالي: مكونات صبغ الحواجب فرشاة قديمة للصبغ.

بودرة تشقير.

لون الصبغة المفضل للحواجب.

أكسجين.

فازلين طبيعي. طريقة تحضير الصبغة قومي باستخدام وعاء عميق من البلاستيك مخصص للصبغة ولا تحتاجين لاستخدامه في إي شيء آخر.

وقومي بتمشيط الحاجب حتى يكون الحاجب مرفوعًا إلى أعلى ولا بد أن يكون الشعر متساويًا وإذا كانت هناك أي أطراف زائدة قومي بقصها عن طريق استخدام المقص الصغير.

قومي برسم الحاجب بالطريقة المناسبة لك، والتي تريد الوصول إليه، من حيث السمك والحجم والشكل التي تفضلينه ومن الأفضل عدم تغيير شكل أو رسمة الحاجب.

بالطريقة المناسبة لك، والتي تريد الوصول إليه، من حيث السمك والحجم والشكل التي تفضلينه ومن الأفضل عدم تغيير شكل أو رسمة الحاجب. ثم قومي بتوزيع الفازلين حول الحاجب حتى لا يأخذ لون الجلد الصبغة التي تقومين بوضعها.

إذا كانت الصبغة المستخدمة لونها مختلفًا كثيرًا عن لون الحاجب فلا بد من تشقير الحاجب حتى تصل إلى اللون المطلوب.

يتم تشقير لون الحاجب عن طريق كريم التقشير ويتم ذلك عن طريق وضع بودرة التشقير مع الأكسجين ومزجهم جيدًا وبعد ذلك يتم وضعهم على شعر الحاجب عن طريق استخدام الفرشاة المخصصة لذلك.

يتحول لون شعر الحاجب إلى اللون الفاتح بعد ذلك قومي بغسل شعر الحاجب أو استخدام المناديل المبللة للتخلص من هذا المزيج.

قومي بتجفيف شعر الحاجب بالقطن أو المناديل.

وقومي بوضع صبغة الحواجب واللون التي قمتي باختياره ووضعه مع ملعقة كبيرة من الأكسجين أو حتى تحصلي على قوام مثل الكريم يمكن فرده على الحاجب انتظري لمدة 15 دقيقة.

ووضعه مع ملعقة كبيرة من الأكسجين أو حتى تحصلي على قوام مثل الكريم يمكن فرده على الحاجب انتظري لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك بكل سهولة يمكن شطفه بكل سهولة وبهذا تكونين قد حصلت على اللون المطلوب. عمر شويل - جدة مش هتروحي تانى للكوافير..صبغ الحواجب بديل التاتو بطريقة سهله في البيت بخلطة تدوم لفترة طويل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش هتروحي تانى للكوافير..صبغ الحواجب بديل التاتو بطريقة سهله في البيت بخلطة تدوم لفترة طويل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.