تخجلين من يديكي التي تبدو مثل العجوز اليكي الحل السحري تبييض فوري وإزالة التجاعيد والتشققات في 5 دقائق

أصبحت الأعمال المنزلية عبء كثير على ربات المنازل وتسبب الكثير من المتاعب حيث تسبب لهم الإرهاق والتعب إلى جانب ذلك جفاف اليدين الشديد بسبب كثرة تعرض اليدين إلى المياه وهذه التشققات تسبب الأحراج الشديد لكثير من السيدات مما جعل الكثير منهن يبحثن عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على بياض اليدين ونعومتهم والتخلص من التجاعيد وسوف نوضح من خلال هذا المقال وصفة النشا للتخلص من تشققات اليدين حيث يعرف النشا بمدى فاعليته في تبييض اليدين وتنعيم اليدين إلى جانب وصفة بودرة الأطفال جونسون والتي لها فعالية كبيرة في التخلص من تشققات اليدين وتفتيح البشرة وإزالة البقع.

وصفة النشا للتخلص من تشققات اليدين

يعمل النشا على تفتيح اليدين والتخلص من التشققات والقيام بمنحهم النعومة اللازمة وعندما نقوم بتحضير تلك الوصفة نجد أنها تتكون من مكونات سهلة وتتوفر في جميع منازلنا وسوف نتعرف على تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

نشا.

حليب بودر.

عسل أبيض.

حليب سائل.

زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به حليب البودر مع النشا ونخلطهم سويا ونقوم بوضع الحليب السائل عليهم لكي نحصل على خليط كريمي.

نضع بعد ذلك ملعقة العسل وملعقة زيت جوز الهند ونقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

نضع الخليط على اليدين ونتركها لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم بغسلهم وسوف نلاحظ نتائج رائعة مثل التخلص من التشققات وتنعيم البشرة.

وصفة بودرة جونسون لليدين

نجد أن تلك الوصفة تعمل على تنعيم البشرة والتخلص من التشققات وسوف نوضح المكونات اللازمة لتحضيرها من خلال النقاط التالية..

المكونات:

بودرة جونسون.

زيت جوز هند.

ماء ورد.

طريقة التحضير: