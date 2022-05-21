نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 5 دقائق بس وبدون زيت هتعمل احلي وأطعم بطاطس شيبسي مقرمش ولذيذزي الجاهز بالظبط وأحلي مفيد وصحي لأطفالك في المقال التالي

أطعم بطاطس شيبسي مقرمش ولذيذ زي الجاهز بالظبط وأحلي مفيد وصحي لأطفالك، لا يوجد أي شخص حول العالم بأكمله لا يفضل تناول البطاطس الشيبسي مع جميع الوجبات وذلك لنكهته المميزة والقرمشة اللذيذة، ولكن يعاني البعض من استهلاك كميات هائلة من الزيت أثناء تحضيره وهذا أمر مضر للصحة فيفضل تحضيرها بدون استخدام أي نقطة زيت ومن خلال مقالنا سوف نحضر البطاطس المقرمشة دون إضافة أي زيوت نهائي وبطريقة سريعة. أطعم بطاطس شيبسي مقرمش ولذيذ زي الجاهز سوف نقدم لكم طريقة جديدة مختلفة لعمل بطاطس الشيبسي بدون زيت المقادير: نصف كيلو بطاطس.

رشه ملح.

ملعقة يوم مطحون.

ملعقتين من البصل البودرة.

ملعقة بابريكا.

وملعقة كركم.

ملعقة كمون.

وملعقة فلفل أسود.

ملعقة من بهارات الدجاج. طريقة التحضير: قطعي كمية البطاطس إلى شرائح شيبس وتغسل بالماء للتخلص من الأتربة المتراكمة عليها، ونقوم بنقع شرائح البطاطس داخل الماء حتى لا تتأكسد مع الهواء ويتغير لونها

ونضيف إلى الماء الملح وكمية الثوم ونقلبهم برفق حتى يمتزجوا مع باقي مكونات الوصفة.

توضع الخلطة بشرائح البطاطس داخل الثلاجة بضع ساعات أو أكثر على حسب الرغبة، ونقوم بتصفيتها من الماء.

توضع شرائح الشبسي داخل صنية ونقوم بإدخال الصنية داخل المايكرويف ونضبط التوقيت حوالي 3 دقائق فقط ثم نقلب شرائح البطاطس على الجهة الأخرى ونضعها مرة أخرى في المايكرويف.

ونكرر هذه الخطوة حتى نحصل على القرمشة المطلوبة ويتم طهي جميع شرائح البطاطس بدون إضافة أي زيوت.

وتعتبر تلك الطريقة صحية بدون أي زيوت نهائي طريقة عمل بطاطس شيبسي بالبابريكا طريقةاخري لعمل بطاطس الشيبسي في البيت بأطعم مختلفة المقادير: نصف كوب عصير ليمون.

ربع كوب خل أبيض.

6 حبات من البطاطس.

ملعقة صلصلة حارة.

وملعقة ملح.

ملعقة فلفل أحمر.

وملعقة بابريكا. طريقة التحضير: نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها إلى وريقات رقيقة جداً ونغسلها أكثر من مرة ثم توضع داخل خليط الماء وعصير الليمون وتترك لفترة حتى تتشبع شرائح الشيبسي بالنكهات اللذيذة. يتم تجفيف البطاطس والتخلص من الماء حتى يتم قليها بسهولة قومي بتسخين طاسة على نار هادئة وضعي بها شرائح البطاطس بعد أن تسخن جيداً وقلبيها كل فترة قليلة حتى تطهي جميع اتجاهات البطاطس وتكتسب قرمشة عالية وطعم منفرد. عمر شويل - جدة في 5 دقائق بس وبدون زيت هتعمل احلي وأطعم بطاطس شيبسي مقرمش ولذيذزي الجاهز بالظبط وأحلي مفيد وصحي لأطفالك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في 5 دقائق بس وبدون زيت هتعمل احلي وأطعم بطاطس شيبسي مقرمش ولذيذزي الجاهز بالظبط وأحلي مفيد وصحي لأطفالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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