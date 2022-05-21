بياض كالثلج وبشرة نضرة..حبه واحدة من البطاطس والنشا تفتيح الوجه والجسم وتشد البشرة وتقضي على تجاعيد الوجه

حبه واحدة من البطاطس والنشا تفتيح الوجه والجسم، وصفة البطاطس لتفتيح وشد البشرة ونضارتها، يعتبر كريم البطاطس من أكثر الكريمات المفضلة والتي تكون نتيجتها مذهلة على البشرة، فهو يعمل على التخلص من التجاعيد وشد البشرة وتفتيحها بالإضافة إلى أن هذا الكريم يعمل على تغذية البشرة بشكل كبير وفعال فهو يتكون من بعض المكونات المغذية للبشرة ومن خلال هذا المقال نقوم بتحضير بعض الوصفات بالبطاطس للحصول على بشرة خالية من العيوب وكذلك تزيد من درجة إشراق البشرة.

حبه واحدة من البطاطس والنشا تفتيح الوجه والجسم

سوف نقدم لكم وصفه النشا والبطاطس الجبارة لتفتيح وشد لبشرة

مكونات صفه البطاطس

ثمرتين بطاطس مسلوقة ومهروسة.

ملعقتين من النشا.

ملعقة عسل أبيض كبيرة.

ملعقتين من الزبادي.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

النشا والبطاطس لهما فائدة كبيرة في تفتيح البشرة وشدها واعطائها نضارة وحيوية، ونحضر هذا الكريم كما التالي:

في بولة صغيرة نضيف البطاطس المهروسة ثم النشا ونقلب جيدا.

ومن ثم نضع العسل الأبيض والزبادي ونخلط حتى تصبح جميع المكونات متجانسة.

نضيف في النهاية عصير الليمون ونخلط حتى يكون القوام مثل الكريم.

في علبة مغسولة ونظيفة نقوم بوضع الكريم فيها ونضعها من المساء في الثلاجة ولا نستخدمها إلا في اليوم الثاني.

وصفة البطاطس والطماطم لعلاج بثور البشرة

إذا كنتي تعانى من بثور في البشرة ينصح باستخدام هذه الوصفة

المكونات:

ملعقتين من البطاطس المهروسة.

ملعقة من عصير الطماطم.

ملعقة ونصف من عسل النحل.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع البطاطس على الطماطم وخلطهم جيدا.

بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة العسل الأبيض ونستمر في المزج حتى يكون القوام ثقيل.

نطبق الوصفة على البشرة وخاصة على المناطق الموجود بها الحبوب ثم ننتظر ٢٠ دقيقة.

ثم بعدها نغسل الوجه بالماء ونجففه.

نستخدم هذا الكريم يومياً لحين اختفاء الحبوب.

وصفة البطاطس والموز لشد البشرة

ينصح باستخدام هذه الوصفة لتفتيح وتبيض الوجه والجسم وخاصه إنها تحتوى علي مواد طبيعية

المكونات: