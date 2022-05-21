” بدون نقطة زيت ” طريقة مبتكرة لقلي السمك في الماء بأسرار المطاعم مقرمش جدا طعم وريحة جنان

يعتبر السمك من الأكلات الشهية الغنية بالبروتين والأوميجا ٣ والكثير من المعادن المهمة حيث ينصح به الكثير من الأطباء حيث يحتوي السمك على فيتامين ب١٢ وب ٦ اللازم لنمو الأعصاب وتقوية الجسم وغيره من الفيتامينات المهمة علاوة على طعمه الشهي واللذيذ الذي يحبه الكثير من الأطفال والكبار كما يعمل على تنشيط الدورة الدموية للجسم ويحافظ على عضلة القلب كما يقي المخ من أعراض الزهايمر المبكر وسوف نتناول خلال تلك المقال طريقة عمله بدون نقطة زيت وباستخدام الماء بطريقة سهلة ولذيذة حتى يصبح طعمه مقرمش مثل المطاعم.

طريقة مبتكرة لقلي السمك في الماء بدون زيت

قد يستغرب الكثير عن طريقة عمل السمك بدون زيت وسوف نتناول ذلك بالتفصيل خلال تلك السطور

المكونات

ماء.

ملح.

خل.

ليمون.

طريقة التحضير

نقوم بتنظيف السمك جيدًا من القشور والزعانف الخارجية وغسله بالماء.

نقوم بفتح السمك من الجانبين العلوي والسفلي.

نقوم بإحضار إناء واسع ونضع بهالماء ونقوم بتغطيس السمك في الماء.

نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ونقوم بوضع ملعقة صغيرة من الخل.

ونضع ليمونة كاملة إلى السمك ونخلط تلك المكونات جيدًا.

نترك السمك منقوع في الماء من نصف ساعة إلى ساعة حيث تذوب أنسجة السمك قليلًا بتلك الخلطة.

نقوم بإحضار طاجن واسع ونقوم بتتبيل السمك بواسطة الثوم المهروس والبصل والجزر.

نقوم بوضع الفراخ في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونقوم بتقليبها على الجانبين.

ونتركه إلى أن يستوي تمامًا.

أهمية السمك

للسمك فوائد لا تعد ولا تحصى سوف نوضح أهمها خلال تلك السطور