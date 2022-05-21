ضاع عمرنا واحنا بنسلق الكرنب غلط..أسرع وأسهل طريقة لسلق الكرنب بدون ماء هتسلقي كمية كبيرة في وقت قصير

أسرع وأسهل طريقة لسلق الكرنب بدون ماء، يعد الكرنب من أشهى أنواع المحشيات التي يشتهر بها المطبخ المطبخ المصري، حيث يفضله العديد من الناس لطعمه الجميل ولأنه يمنح الكثير من الطاقة للجسم، لكن حجم الكرنب يجعل عملية سلقه قبل البدء في تجهيزه مرهقة، لذلك يبحث الكثيرين عن طريقة سهلة لسلق الكرنب ومنها سلق الكرنب بدون ماء حيث اشتهرت تلك الطريقة في الآونة الأخيرة التي تعطي نتيجة رائعة دون الحاجة إلى الماء فإليكم التفاصيل.

أسرع وأسهل طريقة لسلق الكرنب بدون ماء

يلق الكرنب في الميكرويف من أفضل الطرق التي اعتمدتها العديد من ربات المنازل في الفترة الأخيرة، حيث لا نحتاج فيها إلى سلق الكرنب في الماء، حيث أن الميكرويف يجعلها لينة ورطبة ومستوية في أقل وقت ممكن.

لذلك فاستخدامه يوفر في الماء والوقت ويعطي نتيجة أفضل للكرنب المسلوق.

طريقة سلق الكرنب بدون ماء

نحضر الكرنبة التي نريد سلقها ونضعها علي سطح صلب ونظيف بالمطبخ، ثم نحضر سكين نظيفة ونزيل بها رأس الكرنبة.

عن طريق تقوير الرأس لنتمكن من فصل الأوراق من بعضها بسهولة من ثم تقطيعها لأجزاء مناسبة لنستخدمها بعد ذلك في لف الكرنبة وحشوها.

بعد تقطيعها نقوم بوضع الأوراق المقطعة داخل كيس حراري يمكن إدخاله في الميكرويف

نضع الكيس الحراري في الميكرويف ونتركه لمدة 3 دقائق فقط.

ثم نخرج الكيس من الميكرويف ونلاحظ أن الأوراق مسلوقة ومستوية وجاهزة لنبدأ في حشوها بحشو الأرز ثم تسويتها علي النار.

سلق الكرنب بالطريقة العادية