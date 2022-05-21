اصنعي بسكوت الزبدة الناعم بقوام دائب أحلى من محلات الحلواني

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يعتبر بسكوت الزبدة من المعجنات الجميلة التي تمتلك قوام ناعم وهش وطريقة تحضيره سهلة ومكوناته توجد في كل بيت، وهو من المخبوزات الرائعة ويعرف بمذاقه الطيب ورائحته الجميلة التي تجعل الكثير من الناس يرغبون في تناوله، والكثير من السيدات يفضلون القيام بصنعه في البيت بدل من شرائه بأسعار غالية الثمن، وهو أفضل من المخبوزات التي تباع في الخارج ولا نعرف مصدر مكوناتها، وتعتبر صحية ومفيدة للجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت الزبدة الناعم بقوام دائب وطعم لذيذ أحلى من محلات الحلواني.
مكونات بسكوت الزبدة الناعم
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي يحتوي عليها هذا النوع من المخبوزات وهى كما يلي:-
- كوب من الزبدة.
- كوب من السكر الناعم.
- 2 حبة من البيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 كوب ونصف من الدقيق.
- ذرة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة التحضير
سوف نقدم لكم طريقة تحضير بسكوت الزبدة الناعم بقوام هش أحلى من محلات الحلواني بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-
- نحضر العجان الكهربائي ونضع به الزبدة، والسكر، والبيض، والفانيليا، ثم نخفق جيدًا حتى نحصل على قوام فاتح اللون مثل الكريمة.
- نحضر بوله ونضع بها الدقيق، والملح، والبيكنج بودر، ثم نقلب الخليط جيدًا حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة وطرية.
- نقوم بإحضار كيس الحلواني ونضع به العجين، ثم نقوم بإحضار صينية كبيرة حتى نشكل عليها عجينة البسكويت على حسب الأشكال التي نرغب بها.
- نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيدًا، ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن ونتركها مدة عشر دقائق حتى يصبح لون البسكويت ذهبي جميل.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تمامًا، ثم نرص البسكوت على طبق التقديم بجانب كوب من الحليب وبألف صحة وهنا.
نصائح عند عمل بسكوت الزبدة الناعم
توجد بعض النصائح البسيطة التي يجب التعرف عليها حتى نحصل على بسكوت هش وجميل وهى كما يلي:-
- نقوم بتسخين الفرن أولاً قبل وضع الصينية حتى نحصل على بسكويت بلون ذهبي.
- يجب أن تكون جميع المقادير المستخدمة بدرجة حرارة الغرفة.
- الأفراط في العجن يجعل العجين قاسي أثناء تشكيله.
- يفضل وضع ذرة من الملح تجعل مذاق البسكوت طيب.
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