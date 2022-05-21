نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين طبيعي لشعر حريري بمكون عجيب هيحول شعرك الخشن والمجعد لخيوط حرير في نصف ساعة فقط في المقال التالي

تعاني نسبة كبيرة من السيدات من مشكلة الشعر المجعد أو الخشن أو حتى الجاف، مما يفقدهن الثقة بأنفسهم ويعرضهن للإحراج أمام الآخرين، ولهذا السبب ظهرت الكثير من الماسكات الطبيعية لعمل كيراتين طبيعي للشعر تساعد على تنعيم الشعر وفرده، دون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية قد تضر بالشعر أو تتسبب في تساقطه، ويعد الموز من أشهر المكونات المستخدمة في عمل ماسكات كيراتين طبيعي للشعر، وذلك نظراً لما يحتويه من معادن ومضادات للأكسدة تساعد على تغذية الشعر وتنعيمه وترطيبه، إلى جانب احتوائه على عناصر قاتلة للبكتريا بما يمنع نمو أي فطريات على الشعر، وبالتالي يمنع ظهور أي نوع من أنواع القشرة. كيراتين طبيعي لشعر حرير ثمرتين من الموز.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ملعقتين كبيرتين من المايونيز. طريقة التحضير قومي بتقشير حبتين الموز، وقومي بطحن القشر الناتج باستخدام المطحنة الكهربائية، حتى يصبح قوامهما متماسكاً.

أضيفي مقدار المايونيز وزيت الزيتون إلى الخليط، وامزجيهما جيداً.

افردي الخليط على كامل أجزاء شعرك من الجذور حتى الأطراف، وغطي شعرك بواسطة بونيه أو كيس بلاستيكي.

اتركي الماسك على شعرك لمدة 4- 5 ساعات.

قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو المناسب لنوع شعرك، ويمكنك وضع القليل من البلسم ليساعدك على التخلص من كل بقايا الخليط، وليعمل على ترطيب شعرك بطريقة مكثفة.

يمكنك تكرار الماسك مرة واحدة أسبوعياً لتحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة المايونيز والأفوكادو لفرد الشعر الخشن ثمرة واحدة من الأفوكادو.

ملعقتين كبيرتين من المايونيز. طريقة التحضير قومي بتقشير ثمرة الأفوكادو، وتقطعيها إلى قطع صغيرة.

في وعاء متوسط الحجم اهرسي قطع الأفوكادو جيداً إما يدوياً أو باستخدام الهاند بليندر، حتى تحصلي على قوام متماسك القوام.

أضيفي مقدار المايونيز إلى الخليط، وقلبيهما جيداً.

قومي بفرد الماسك على شعرك بالكامل، ثم غطي شعرك بطريقة محكمة، حتى يتمكن شعرك من الاستفادة بكل مكونات الماسك.

اتركي الماسك على شعرك لمدة لا تقل عن نصف ساعة (30 دقيقة) ويمكن أكثر حسب كثافة شعرك.

قومي بغسيل شعرك بالماء الفاتر، ثم الشامبو حتى تتخلصي من كل بقايا الماسك. عمر شويل - جدة كيراتين طبيعي لشعر حريري بمكون عجيب هيحول شعرك الخشن والمجعد لخيوط حرير في نصف ساعة فقط - ثقفني

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