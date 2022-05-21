اقوي كريم أساس طبيعي خافي لعيوب البشرة ويوحد لونها بمكونات طبيعية 100%

عند قيام الفتيات بإرتداء الملابس للخروج إلى العمل أو حضور المناسبات، يحتاجن إلى وضع بعض مستحضرات التجميل على الوجه، لزيادة جمال الوجه وحتى يتلائم مع المناسبة أو العمل، وكثرة الاعتماد على مستحضرات التجميل الجاهزة تسبب آثار سلبية على البشرة، وتترك آثار بقع داكنة وظهور حب الشباب، لذلك يفضلن الفتيات البحث عن كريم أساس طبيعي، لأنه من أكثر أدوات التجميل التي لا تستغني عنه الفتيات، كما أنه يحتاج إلى ميزانية شهرية لشرائه، وتحضير كريم الأساس الطبيعي في المنزل يوفر على الفتيات الكثير، لذا سوف نستعرض لكم طريقة عمل كريم أساس طبيعي.

طريقة عمل كريم أساس طبيعي

تحدد كل فتاة لون كريم الأساس المناسب لبشرتها، حيث لا يتم استخدام نوع واحد لجميع أنواع البشرات، كما أن كريمات الأساس المستوردة باهظة الثمن وتحتاج إلى تكلفة عالية لشرائها، لذلك تحضير كريم أساس طبيعي في المنزل يساعد على تجميل البشرة بنفس درجة الكريم الجاهز، كما يوفر الكثير من المال، ولتحضير الوصفة نحتاج إلى المكونات التالية.

المكونات

نصف كوب من النشا.

نصف ملعقة من القهوة صغيرة.

خمس نقاط من زيت بذور العنب.

علبة فارغة معقمة.

ملعقة من الشوفان المطحون صغيرة.

طريقة التحضير

تستخدم الفتيات والسيدات كريم الأساس لإخفاء عيوب البشرة والأماكن الداكنة تحت العينين، ولكن هذا الكريم يسبب غلق مسام البشرة وظهور حب الشباب، ويضعف نضارة وجمال البشرة الطبيعي، لذلك يفضل عدم استخدامه حفاظاً على جمال بشرتك الطبيعية، ويمكنك تحضير الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية.

نحضر وعاء ونضع فيه النشا والقهوة والشوفان المطحون ونقلب جميع المكونات.

بعدها نضيف زيت بذور العنب للخليط السابق ونقلب جميع المكونات.

نقلب جميع المكونات ونضعها في الوعاء الزجاجي المعقم.

يتم استخدام الكريم قبل الخروج من المنزل.

يفضل استبعاد الكريم عن درجات الحرارة المرتفعة.

فوائد كريم الأساس للبشرة