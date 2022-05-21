مش هتشتري الاندومي تاني.. طريقة عمل الاندومي في البيت بنكهات مختلفة بنفس الطعم والرائحة بتاع الجاهزة

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ظهرت في الآونة الأخيرة تحذيرات شديدة من تناول شوربة الاندومي وخاصةً للأطفال وصغار السن، حيث أثبتت العديد من الدراسات ما تشكله تلك الوجبة من أخطار جسيمة على الصحة، إما بسبب ماتحويه من كميات كبيرة من البهارات أو المواد حافظة، وعلى الرغم من ذلك لا تزال وجبة الاندومي تحظى بشعبية كبيرة من قبل شريحة عريضة من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية، لذلك تم ابتكار الكثير من الطرق والوصفات الخاصة بإعداد الاندومي في المنزل تفادياً لمخاطرها باستخدام بدائل صحية وآمنة على صحة الإنسان وبأطعمة مقاربة بشكل كبير لطعمها الأصلي. طريقة عمل الاندومي في البيت كيس (500 جرام) من المكرونة الاسباجيتي

مرقة دجاج

بصل مطحون

زيت طعام للقلي

كمية كافية من الثوم المفروم

كمون

فلفل أحمر مطحون طريقة التحضير قومي بوضع إناء به كمية كافية من المار على النار.

أضيفي المكرونة الاسباجيتي إلى الإناء حتى يغطي الماء كمية المكرونة المضافة، ثم تترك على المكرونة على النار مدة من (10- 15 دقيقة).

بعد التأكد من سلق المكرونة جيداً، ارفيعها من على النار، ثم قومي بإضافة البهارات (الملح، الكمون، مرقة الدجاج).

أضيفي بعدها مقدار الفلفل الأحمر والبصل المطحون، وكمية بسيطة من الزيت.

قومي بوضع المكرونة في مقلاة الزيت، وقلبيها جيداً حتى تمتزج جيداً بالبهارات لبضع دقائق، ثم ارفعيها من النار، لتصبح جاهزة للأكل. طريقة تحضير الاندومي بالخضار 200 جرام من المكرونة الاسباجيتي أو الشعرية.

مكعب مرقة خضار.

مكعب مرقة دجاج.

ملعقة صغيرة كاري.

نصف معلقة صغيرة من بهارات اللحم المشكلة

نصف معلقة صغيرة من البابريكا.

معلقة صغيرة من الثوم البودرة.

كمية كافية من الملح.

نصف معلقة صغيرة من الشطة (يمكنك الاستغناء عنها حسب الرغبة).

كمية مناسبة من الزيت. طريقة التحضير سخني مقدار الماء على النار مع إضافة كمية من الملح، وانتظري حتى تصل لدرجة الغليان.

أضيفي مقدار المكرونة إلى الإناء، واتركيها حتى تصل لدرجة التسوية المناسبة (10-15 دقيقة).

قومي بإضافة جميع المكونات والبهارات التي تم إعدادها (بابريكا، بصل بودرة، كاري، بهارات اللحم)، ثم إضيفي مرق الدجاج والخضار.

اتركي المكرونة تتشرب جميع البهارات لبضع دقائق مع التقليب المستمر، ثم ارفيعها من على النار. عمر شويل - جدة مش هتشتري الاندومي تاني.. طريقة عمل الاندومي في البيت بنكهات مختلفة بنفس الطعم والرائحة بتاع الجاهزة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش هتشتري الاندومي تاني.. طريقة عمل الاندومي في البيت بنكهات مختلفة بنفس الطعم والرائحة بتاع الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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