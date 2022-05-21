بأسرار صالونات التجميل.. طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي وتغطية مثالية للشيب بدون حناء أو اكسجين

صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي، تتعدد ألوان صبغات الشعر، ولكن اللون الأشقر الذهبي من أكثر الألوان التى تفضله العديد من الفتيات، حيث يناسب معظم ألوان البشرة ويكون أكثر جاذبية، لذلك يذهبن الكثيرمن السيدات إلى صالونات التجميل لصبغ لون الشعر، ولكن بعد مرور عدة شهور من هذه الصبغات تجد شعرها بدأ في التساقط والتلف والجفاف، لذلك توقفت معظم الفتيات والسيدات عن استخدام الصبغات الكيميائية، لذا سوف نوضح لكم وصفة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي.

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

يعد اللون الأشقر الذهبي من أكثر الألوان جذابة وخاصة في لون الشعر، كما يناسب لون البشرة المتوسطة وكذلك الفاتحة، فهو مميز، كما أن مكوناته بسيطة ويمكن صبغ الشعر في المنزل بدون الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل، حيث تتمثل مكونات وصفة صبغة الشعر في الآتي.

المكونات

فرشاة تمشيط الشعر.

أقمشة قديمة.

فازلين.

2 عبوة من صبغات الشعر باللون الأشقر الذهبي.

قفازات يد بلاستيكية.

بلسم وشامبو.

وعاء عميق.

غطاء رأس بلاستيكي.

طريقة صبغ الشعر ذهبي فاتح

بعد توافر جميع ألوان صبغات الشعر في محلات التجميل والصيدليات، أصبح أمر صبغ الشعر في المنزل سهل وبسيط، ويمكن لكل فتاة وسيدة صبغ شعرها في المنزل بالمكونات التي وضحناها، كما توفر عليهم الكثير من المال، ويمكن تحديد اللون المناسب للشعر حسب لون البشرة، حيث يمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع ما يلي.