نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل الكولاجين.. كريم لبان الدكر لشد البشرة ومقاومة التجاعيد وإزالة الجلد الميت من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم لبان الدكر لشد البشرة، توحيد لون البشرة وتخليصها من أي بقع يحتاج إلى وجود كمية كبيرة من الكولاجين في خلايا البشرة، وهذا لأن الكولاجين هو المسؤول الأساسي عن تفتيح البشرة ومنحها مظهرا نضرا وأكثر شبابا، لذلك تبحث كل أنثى عن المنتجات الغنية بالكولاجين أو التي تساعد على تحفيزه، لكن لا داعي للبحث وإهدار المال في شراء كريمات التفتيح الغالية الثمن، لأنه يمكن استخدام لبان الدكر الغني بالكولاجين لتفتيح جميع مناطق الجسم وحتى اليدين، ويعتبر لبان الدكر من المواد الطبيعية المتعددة الاستخدامات.

كريم لبان الدكر لشد البشرة

يتم تحضير خليط بسيط مكون من خمس قطرات من زيت لبان الدكر وزيت اللافندر ونصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وزيت الزيتون، نقوم بخلطهم سويا، نضع الخليط في زجاجة بخاخ ونرش بعضا منها على قطنة ثم نمسح اليدين والأصابع جيدا بشكل يومي قبل النوم، وفي الصباح نغسل اليدين بالماء وبعد مرور شهر على تطبيق هذا الخليط نلاحظ تغيير كبير في لون اليدين وخاصة منطقة العقل، يمكن استخدام هذا الخليط أيضا لتفتيح القدمين وتوحيد لونها.

طريقة عمل كريم لبان الدكر لتفتيح البشرة

أبسط طرق استخدامه لهذا الغرض هو خلط ملعقة كبيرة من زيت لبان الدكر مع نصف ملعقة من زيت الزيتون، يتم دهن المنطقة بالخليط حتى يمتص الجلد الخليط تماما، وفي الصباح يتم غسل المنطقة بالماء جيدا، يتم تطبيق هذا الخليط ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع، وتبدأ النتيجة بالظهور بعد مرور شهر على تطبيق هذا الخليط.

كولاجين طبيعي لشد البشرة وإزالة الجلد الميت

أبسط طرق استخدامه لهذا الغرض هو خلط ملعقة كبيرة من لبان الدكر البودرة مع نصف كوب من الماء، نرفع الخليط على النار ونتركه يغلي لمدة خمس دقائق، نرفع الخليط من على النار وبعد أن يبرد نضعه في زجاجة بخاخ، نوزع القليل من الخليط على قطعة قطن ونمسح الوجه يوميا قبل النوم بالقطنة.

يفضل استشارة طبيب جلدية قبل استخدام لبان الدكر على البشرة، وذلك لأنه قد يسبب الحساسية والطفح الجلدي لبعض أنواع البشرة، كما يمكن تجربة الخليط على جزء صغير من البشرة قبل التوسع في استخدامه.